صلاح يواصل تحدي ريال مدريد: حان وقت الانتقام

يواصل محمد صلاح لاعب ليفربول تحدي ريال مدريد قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في حفل اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا لتسلم جائزة أفضل لاعب للعام الحالي 2022 من جانبهم.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية عن مواجهة ريال مدريد: "متحمس للغاية، مواجهة صعبة لقد تخطوا فرق صعبة للوصول لهذا النهائي".

وعلق على تغريدته أمس الأربعاء، وقال: "تمنيت وصولهم وقد كان، ستكون مباراة ثأرية، حان وقت الانتقام".

وأتم تصريحاته "لدينا مباريات هامة قبل لقاء ريال مدريد في الدوري والكأس علينا حسمها أولا".

ولم تكن هذه المناسبة الأولى التي رفع صلاح التحدي أمام ريال مدريد، إذ كتب أمس الأربعاء تغريدة بعد فوز الملكي: "لدينا حساب لنصفيه".

وقبلها صرح صلاح الثلاثاء بعد تأهل ليفربول إلى نهائي المسابقة لـ بي.تي.سبورتس قائلا: "أود أن أواجه ريال مدريد في النهائي. فازوا علينا مرة في النهائي لذا علينا مواجهتهم مرة أخرى".

ويواجه ليفربول ريال مدريد في نهائي المسابقة في مباراة تحمل في طياتها راحة الثأر بعد نهائي موسم 2017-18 والتي توج فيه الملكي بلقبه الـ13.

وتقام مباراة النهائي في الـ28 من مايو الجاري على ملعب إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

أرقام منتظرة

وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعدما توج باللقب ست مرات من قبل آخرهم كان في سنة 2019، فيما ظفر بالوصافة ثلاث مرات آخرهم في سنة 2018، ضد ريال مدريد ذاته.

وسيخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 له في دوري الأبطال بعدما حقق 13 لقبا من قبل وخسر 3