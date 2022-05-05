دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للنهائي في نسخته الأولى أمام فينورد

الخميس، 05 مايو 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - ليستر سيتي - دوري المؤتمر الأوروبي

تأهلا روما الإيطالي وفينورد الهولندي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نستخته الأولى.

وصعد روما بعدما فاز على ليستر سيتي بهدف دون مقابل في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بينهما على ملعب كينج باور بمدينة ليستر الإنجليزية.

وسجل هدف المباراة وروما الوحيد تامي أبراهام عند الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من لورينزو بليجريني.

ويأمل مورينيو في الفوز بأول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي ليضيفها إلى لقبي دوري أبطال ولقب كأس الاتحاد الأوروبي ولقب الدوري الأوروبي التي سبق أن فاز بها خلال مسيرته.

على الناحية الأخرى تأهل فينورد الهولندي إلى نهائي البطولة على حساب مارسيليا الفرنسي بعد انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

وتغلب فينورد الهولندي على مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف النهائي.

ويقام نهائي البطولة في الـ25 من مايو الجاري في تيرانا عاصمة ألبانيا.

جوزيه مورينيو مارسيليا روما فينورد ليستر سيتي
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