كاف يعاقب مازيمبي عقب أحداث مواجهة بيراميدز

الجمعة، 06 مايو 2022 - 10:30

كتب : محمد عبد العظيم

عبد الله السعيد - بيراميدز أمام مازيمبي في الكونفدرالية

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مازيمبي الكونغولي عقب أحداث مباراته أمام بيراميدز بكأس الكونفيدرالية.

وودع بيراميدز كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من مازيمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وأعلن مازيمبي عبر موقعه الرسمي عقوبة كاف بتحديد نسبة الحضور في مباراة نهضة بركان بنصف نهائي الكونفدرالية إلى 37% من سعة استاد "تي بي مازيمبي" بسبب سلوك الجماهير.

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وأضاف النادي الكونغولي أن 5000 ألف مشجع فقط سيحضرون مواجهة مازيمبي أمام نهضة بركان من أصل 16000 كان من المتوقع حضورهم.

وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز في وقت سابق عن اقتحام جماهير مازيمبي لملعب المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الكونفدرالية.

وقال المركز الإعلامي لبيراميدز إن مشجعين مازيمبي قد اقتحموا الملعب بعد نهاية المباراة وحاولو الاعتداء على لاعبي بيراميدز مع عدم تدخل أمن الملعب.

وكان بعض المشجون قد تبادلوا إلقاء زجاجات المياه مع لاعبي بيراميدز قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وتأهل مازيمبي إلى نصف النهائي ليلعب مع نهضة بركان الذي حجز مقعده على حساب النادي المصري.

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