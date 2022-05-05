سون-رونالدو.. الكشف عن 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في إنجلترا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء ثمانية لاعبين، مرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد سون هيونج مين نجم توتنام على رأس المرشحين، بجانب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو سجل خمسة أهداف في أربع مباريات خلال شهر أبريل، فيما سجل سون أربعة أهداف في أربع مباريات، بجانب صناعة هدفا واحدا.

القائمة شهدت أيضا تواجد اسمي كيفين دي بروين، وجابريال جيسوس لاعبا مانشستر سيتي، وتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول.

وسجل كيفين دي بروين هدفين وصنع ثلاثة آخرين في أربع مباريات، فيما سجل جابريال جيسوس ستة أهداف وصنع هدفا في خمس مباريات.

وأخيرا، لم يسجل تياجو ألكانتارا أو يصنع، لكنه قدم أداء رائعا مع ليفربول.

وجاءت القائمة كالتالي:

-ناثان كولينز – مدافع بيرنلي

-كيفين دي بروين – لاعب وسط مانشستر سيتي

-برونو جيماريش – لاعب وسط نيوكاسل يونايتد

جابريال جيسوس – مهاجم مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو – مهاجم مانشستر يونايتد

سون هيونج مين – لاعب وسط توتنام

تياجو ألكانتارا – لاعب وسط ليفربول

لياندرو تروسارد – مهاجم برايتون

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