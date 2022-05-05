سون-رونالدو.. الكشف عن 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في إنجلترا

الخميس، 05 مايو 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسماء ثمانية لاعبين، مرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وتواجد سون هيونج مين نجم توتنام على رأس المرشحين، بجانب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو سجل خمسة أهداف في أربع مباريات خلال شهر أبريل، فيما سجل سون أربعة أهداف في أربع مباريات، بجانب صناعة هدفا واحدا.

أخبار متعلقة
الاتحاد الإنجليزي يدين لامبارد بعد تصريحاته على صلاح الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يضرب برينتفورد بثلاثية بعد مرور 35 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

القائمة شهدت أيضا تواجد اسمي كيفين دي بروين، وجابريال جيسوس لاعبا مانشستر سيتي، وتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول.

وسجل كيفين دي بروين هدفين وصنع ثلاثة آخرين في أربع مباريات، فيما سجل جابريال جيسوس ستة أهداف وصنع هدفا في خمس مباريات.

وأخيرا، لم يسجل تياجو ألكانتارا أو يصنع، لكنه قدم أداء رائعا مع ليفربول.

وجاءت القائمة كالتالي:

-ناثان كولينز – مدافع بيرنلي

-كيفين دي بروين – لاعب وسط مانشستر سيتي

-برونو جيماريش – لاعب وسط نيوكاسل يونايتد

جابريال جيسوس – مهاجم مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو – مهاجم مانشستر يونايتد

سون هيونج مين – لاعب وسط توتنام

تياجو ألكانتارا – لاعب وسط ليفربول

لياندرو تروسارد – مهاجم برايتون

اقرأ أيضا

كاسيميرو يرد على تصريحات محمد صلاح

رودريجو لا يجد كلمات لوصف ما حدث أمام سيتي

جوارديولا يتحدث عما حدث أمام ريال مدريد

صلاح يتوعد ريال مدريد

موقف ربيعة وعبد المنعم من لقاء وفاق سطيف

الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو سون هيونج مين
نرشح لكم
كلوب ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل الاتحاد الإنجليزي يدين لامبارد بعد تصريحاته على صلاح روي هودسون يشير لاعتزاله التدريب عقب نهاية الموسم مع واتفورد ليفربول يرصد صفقة جديدة من لايبزج.. وسان جيرمان وتوتنام يترقبان تقرير: إيفرتون يحدد سعر ريتشارليسون بورنموث يؤمن طريق العودة إلى بريمييرليج على حساب نوتنجام فورست أرسنال يخطط للتعاقد مع مارتينيز برونو فيرنانديز: أريد الفوز بالألقاب وليس الأهداف
أخر الأخبار
جابو وخذايرية على رأس قائمة وفاق سطيف لمواجهة الأهلي 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وكيل حكيمي: لا نية لرحيله عن باريس سان جيرمان 28 دقيقة | أوروبا
سون-رونالدو.. الكشف عن 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في إنجلترا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
الوجه الآخر لـ مدحت فقوسة.. عالمي منعته الحرب من كتابة تاريخ كروي أكبر ساعة | في الجول كلاسيك
كاسيميرو يرد على صلاح: كل شخص بإمكانه اختيار ما يريد.. ربما بسبب إصابته السابقة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 5-5-2022 والقنوات الناقلة – تحديد آخر نهائيات أوروبا القارية 2 ساعة | أوروبا
رودريجو: ليس لدي كلمات أصف بها هذه المباراة.. في بعض اللحظات كنا أمواتا 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال