جوارديولا: كنا قريبين للغاية.. وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خسارته لبطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بـ "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها".

وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-1 بعد عودة قاتلة ضد سيتي ليتأهل بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال بيب عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية": "كنا قريبين، كنا قريبين، لكن في النهاية لم نتمكن من الوصول إلى النهائي".

وأضاف "الأمر بسيط. في الشوط الأول لم نلعب لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لكننا لم نعاني كثيرا".

وأكمل "بعدما سجلنا الهدف كنا أفضل. اكتشفنا الإيقاع وأسلوب لعبنا واللاعبين كانوا مرتاحين لم يكن الأمر كما في الدقائق العشر الأخيرة يهاجمون ويهاجمون وأنت تعاني".

وواصل "لم يحدث ذلك. وضعوا الكثير من اللاعبين في منطقة الجزاء، مع ميليتاو ورودريجو وفينيسيوس وبنزيمة وقاموا بتسديد تمريرات عرضية وسجلوا هدفين".

وتابع "لم نلعب بأفضل ما لدينا لكن هذا أمر طبيعي، في الدور نصف النهائي، يشعر اللاعبون بالضغط ويريدون القيام بذلك. كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. علينا أن نقبل ذلك".

وأتم "الآن نحن بحاجة إلى معالجة ذلك والعودة، مع جمهورنا في المنزل وآخر أربع مباريات لدينا".





































































سيخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 له في دوري الأبطال بعدما حقق 13 لقبا من قبل وخسر 3.

وأصبح كارلو أنشيلوتي أكثر مدرب ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد 5 مرات بعد نهائي 2003 و2005 و2007 مع ميلان و2014 مع ريال مدريد.

واستطاع الإيطالي فك لعنة الملكي في نصف النهائي إذا خسر الذهاب، بعد 5 مرات سابقة على التوالي خسر الذهاب ولم يتأهل إلى النهائي بعد 2001 و2011 و2012 و2013 و2015، قاد الفريق للنهائي.