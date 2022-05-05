رودريجو: ليس لدي كلمات أصف بها هذه المباراة.. في بعض اللحظات كنا أمواتا

لم يستطع رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد أن يصف ما حدث أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا,

ورودريجو شارك كبديل وسجل هدفين في الدقيقتين 90 و91 ليعدل النتيجة ويفوز ريال مدريد في النهاية بنتيجة 3-1.

وقال رودريجو لشبكة "بي إن سبورتس": "ليس لدي كلمات أصف به هذه المباراة".

وأضاف "في بعض اللحظات كنا أمواتا ولكن هذا القميص علمنا القتال سعيد بالهدفين وقيادة الفريق للتأهل".

وواصل "دائما من الصعب أن تشاهد المباراة من على دكة البدلاء، وأحاول التركيز عندما ألعب وسجلت هدفين وليس لدي كلمات لأصف ما حدث".

وأردف "أنشيلوتي طالبنا بمواصلة العمل دفاعيا حتى نستطيع الحفاظ على النتيجة مع التسجيل".

وأتم "سحر ريال مدريد؟ أنا سعيد جدا لأكون جزءا من هذه المجموعة".







































































هدف رودريجو الثاني يحمل الرقم 1000 في تاريخ اللاعبين البرازيلين بدوري أبطال أوروبا.

وأصبحت البرازيل أكثر دولة سجل لاعبيه أهدافا في دوري أبطال ويليها فرنسا برصيد 802 هدفا.

كما أصبح أول بديل يسجل ثنائية لريال مدريد منذ هدفي جاريث بيل في نهائي 2018 ضد ليفربول.

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