خبر في الجول - ربيعة جاهز لمواجهة وفاق سطيف.. وفحص جديد لـ عبد المنعم

أصبح رامي ربيعة مدافع الأهلي جاهزا لمواجهة وفاق سطيف بينما يخضع محمد عبد المنعم لفحص طبي جديد لمعرفة مدى جاهزيته حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رامي ربيعة خاض التدريبات الجماعية بشكل كامل وتأكدت جاهزيته لمواجهة الفريق الجزائري.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة في مواجهة الإياب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم شهر مارس الماضي.

بينما سيخضع محمد عبد المنعم لفحص طبي جديد بعد خوض تدريبات التأهيل في "الجمانيزيوم".

وتعرض عبد المنعم للإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في الشوط الثاني.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

وبدأ معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وسوف يستمر فيه حتى يوم الجمعة المقبلة فما هو سبب طول فترته بمرحلتيه؟ (تعرف على السبب من هنا)

وتأهل الأهلي بعد إقصار فريق الرجاء في دور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

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