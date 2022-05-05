كاسيميرو يرد على صلاح: كل شخص بإمكانه اختيار ما يريد.. ربما بسبب إصابته السابقة

رد كارلوس هينريكي "كاسيميرو" لاعب ريال مدريد على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول حول رغبة الأخير لمواجهة الفريق الملكي بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد عاد من بعيد وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحويل تأخره أمام مانشستر سيتي إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الوقت الضائع على ملعب سانتياجو برنابيو أمس الأربعاء، قبل حسم اللقاء بهدف ثالث في الوقت الإضافي.

ورد كاسيميرو على تصريحات صلاح في اليوم السابق بعد المباراة قائلا: "كل شخص بإمكانه اختيار ما يريد، ربما ذلك بسبب إصابته السابقة (يقصد إصابة صلاح في نهائي الأبطال)".

وأضاف "أمامنا نهائي جديد، تاريخ جديد، ونحن نحترم ذلك، ونعلم أنه سيكون صعبا".

محمد صلاح صرح بعد فوز ليفربول على فياريال والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال بأنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في النهائي للثأر من الخسارة السابقة في النهائي.

وبعد مباراة الأمس، كتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "لدينا حساب لنصفيه".

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 3-1 أمام ريال مدريد. مباراة شهدت إصابة شهيرة لـ محمد صلاح في الكتف بعد تدخل من سيرخيو راموٍس، ليغيب عن أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم أمام أوروجواي، ويشارك في المباراتين التاليتين بجاهزية غير كاملة.

والآن سيتجدد اللقاء مجددا. ليفربول سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في ملعب بارك دو فرانس في باريس عاصمة فرنسا.

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