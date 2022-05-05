صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه

توعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لريال مدريد بعدما حسم الملكي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : مصر الأوليمبي

وخطف ريال مدريد انتصارا أسطوريا على حساب مانشستر سيتي بالفوز إيابا 3-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

ونشر صلاح تغريدة عبر تويتر عقب تأهل الملكي، إذ كتب: "لدينا حساب لنصفيه".

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

وصرح صلاح أمس الثلاثاء بعد تأهل ليفربول إلى نهائي المسابقة لـ بي.تي.سبورتس قائلا: "أود أن أواجه ريال مدريد في النهائي. فازوا علينا مرة في النهائي لذا علينا مواجهتهم مرة أخرى".

ويواجه ليفربول ريال مدريد في نهائي المسابقة في مباراة تحمل في طياتها راحة الثأر بعد نهائي موسم 2017-18 والتي توج فيه الملكي بلقبه الـ13.

وتقام مباراة النهائي في الـ28 من مايو الجاري على ملعب إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

أرقام منتظرة

ووصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعدما توج باللقب ست مرات من قبل آخرهم كان في سنة 2019، فيما ظفر بالوصافة ثلاث مرات آخرهم في سنة 2018، ضد ريال مدريد ذاته.

وسيخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 له في دوري الأبطال بعدما حقق 13 لقبا من قبل وخسر 3.

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