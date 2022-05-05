كلوب ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل

الخميس، 05 مايو 2022 - 11:33

كتب : محمود حمدي

قميص ليفربول

كشف نادي ليفربول عن قميص الفريق الأساسي الجديد للموسم المقبل 2022/2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، فيديو عبر تويتر لتقديم القميص.

الفيديو عرض صورا لـ ترينت ألكسندر أرنولد، ولويس دياز وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون نجوم الفريق مرتديين القميص الجديد، والمصنوع من شركة نايكي.

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كما ظهر يورجن كلوب مدرب الفريق وقال: "الرغبة.. العواطف.. الأجواء.. هذة المدينة مختلفة".

يورجن كلوب أعلن قبل أيام تمديد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2026.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم السبت 28 مايو على ستاد دو فرانس والذي يُعرف أيضا.

وتفوق ليفربول على فياريال الإسباني في نصف النهائي للوصول للنهائي بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل ريال مدريد بالفوز بنتيجة 6-5 على مانشستر سيتي في مجموع المباراتين.

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