أمنية صلاح تتحقق في ليلة سحرية.. ريال مدريد إلى نهائي الأبطال بعودة أسطورية أمام سيتي

أراد محمد صلاح نجم ليفربول عقب التأهل لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أن يلتقي ريال مدريد للثأر من خسارة نسخة 2018، فتحققت أمنيته بطريقة استثنائية في ليلة سحرية.

ريال مدريد عاد من بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، وخطف انتصارا أسطوريا على حساب مانشستر سيتي بالفوز إيابا 3-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

سجل هدف سيتي: رياض محرز، فيما سجل لريال مدريد: رودريجو (ثنائية) وكريم بنزيمة.

فوز قاد ريال مدريد للتأهل بنتيجة 6-5 بعد الخسارة ذهابا على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3.

قبل المباراة رفع جمهور ريال مدريد لافتة كُتب عليها "ليلة سحرية أخرى لملوك أوروبا"، تحقق لهم ما أرادوا وسنشاهد نهائيا مكررا لنسخة 2018 بين الملكي والريدز على ملعب ستاد دو فرانس في باريس يوم 28 مايو في التاسعة مساءً.

سيخوض ريال مدريد النهائي رقم 17 له في دوري الأبطال بعدما حقق 13 لقبا من قبل وخسر 3.

وأصبح كارلو أنشيلوتي أكثر مدرب ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد 5 مرات بعد نهائي 2003 و2005 و2007 مع ميلان و2014 مع ريال مدريد.

واستطاع الإيطالي فك لعنة الملكي في نصف النهائي إذا خسر الذهاب، بعد 5 مرات سابقة على التوالي خسر الذهاب ولم يتأهل إلى النهائي بعد 2001 و2011 و2012 و2013 و2015، قاد الفريق للنهائي.





































































التشكيل

بدأ ريال مدريد اللقاء بثنائية هجومية مكونة من كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

أصبح بنزيمة سادس أكثر لاعب خوضا للمباريات في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع الويلزي راين جيجز برصيد 141 مباراة وتفصله مباراة واحدة عن راؤول في المركز الخامس.

وعاد كاسيميرو لخط الوسط بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في لقاء الذهاب.

كما خاض توني كروس مباراته رقم 16 في نصف نهائي دوري الأبطال كثاني أكثر لاعب بعد كريستيانو رونالدو (21 مباراة).

في المقابل استعاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي كل من كايل ووكر وجواو كانسيلو في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

وتواجد فيل فودين في الهجوم رفقة رياض محرز وجابريل جيسوس.

أصبح فيل فودين ثالث أكثر لاعب خوضا للمباريات في دوري الأبطال بعمر 21 عاما أول أقل برصيد 36 مباراة بعد سيسك فابريجاس (42 مباراة) وكيليان مبابي (40 مباراة).

وصف المباراة

الشوط الأول بدأ سريعا بين الفريقين، فجاء التهديد الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم بنزيمة الذي جاءت رأسيته أعلى عارضة إيدرسون بعد عرضية من داني كاربخال.

وبعد 4 دقائق نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين كان طرفاها لوكا مودريتش وإيمريك لابورت، انتهت ببطاقة صفراء لكل لاعب أشهرها الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

في الدقيقة 12 أرسل فيدي فالفيردي عرضية أرضية لكن تسديدة بنزيمة أعلى العارضة نحو المدرجات.

رد مانشستر سيتي الأول جاءت بتصوبية صاروخية من دي بروين تصدى لها كورتوا بثبات في الدقيقة 14.

ولم يستغل فينسيسيوس جونيور خطأ لابورت في التشتيت وسدد البرازيلي كرة قوية أعلى عارضة مواطنه في الدقيقة 18.

كاد برناردو سيلفا أن يسجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 21 بعد تمريرة من دي بروين، لكن تسديدة البرتغالي من داخل المنطقة كان لها كورتوا بالمرصاد وأبعدها لركنية.

وبعد 3 دقائق سدد جابريل جيسوس كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 سدد توني كروس كرة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت برياض محرز وهزت الشباك الخارجية لمرمى إيدرسون وركنية للميرنيجي.

في الدقيقة 39 سدد فيل فودين تسديدة مباغتة أبعدها كورتوا ببراعة.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول انفرد كريم بنزيمة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وأطلق كرة مرت بجوار القائم لكن الحكم أشهر راية التسلل، لينتهي شوط أول بالتعادل بين الفريقين.

الشوط الثاني

9 ثوانٍ فقط وهدد ريال مدريد مرمى سيتي مع بداية الشوط، ركلة البداية ثم كرة طولية إلى كاربخال الذي أرسل عرضية إلى فينيسيوس الذي سدد مباشرة لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني شهدت محاولات ينقصها اللمسة الأخيرة لريال مدريد مع فينيسيوس.

في الدقيقة 68 أجرى كارلو أنشيلوتي تغييره الأول بمشاركة رودريجو بدلا من توني كروس.

لم يستطع كايل ووكر استكمال المباراة متأثرا بإصابة عضلية فخرج وعوضه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 72 وشارك إلكاي جوندوجان بدلا من كيفين دي بروين.

محرز

دقيقة واحدة واهتزت الشباك لأول مرة.

برناردو سيلفا في منتصف ملعب ريال مدريد يتوغل ويمرر لرياض محرز في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء فسدد كرة من لمسة واحدة في الزاوية القريبة معلنا هدف اللقاء الأول.

أصبح الدولي الجزائري أول لاعب يسجل 7 أهداف أو أكثر في موسم واحد بدوري الأبطال في تاريخ مانشستر سيتي.

هدف يحمل الرقم 24 في جميع البطولات مع سيتي الموسم الجاري، فقط محمد صلاح (30 هدفا) هو أكثر من سجل مع فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بجميع المسابقات.

كما أصبح ثاني لاعب جزائري يسجل في شباك ريال مدريد بعد رابح ماجر في 1987 بقميص بورتو.

قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء، أجرى أنشيلوتي تغييرين بمشاركة ماركو أسينسو وإدواردو كامافينجا بدلا من كاسيميرو ومودريتش.

رد عليه جوارديولا بإشراك جاك جريليش بدلا من جيسوس.

في الدقيقة 84 أجرى جوارديولا آخر تغييراته بمشاركة فيرناندينيو بدلا من رياض محرز صاحب هدف اللقاء الوحيد.

في الدقيقة 87 كاد جاك جريليش أن ينهي اللقاء بعد سدد كرة غالطت كورتوا، لكن ميندي شتتها من على خط المرمى في الوقت المناسب.

بعد دقيقة سدد جريليش كرة أرضية من الجهة اليسرى للمنطقة مرت بجوار القائم.

جنوووون

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة انتهت، كرة طولية من كامافينجا وعرضية من الجهة اليسرى من بنزيمة تابعها رودريجو في الشباك قبل إيدرسون في الدقيقة 90.

احتاج ريال مدريد لهدف آخر، زاد من ضغطه وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع،عرضية من كاربخال ورأسية من رودريجو في شباك إيدرسون الذي شاهد الكرة تسكن الشباك.

كاد فيل فودين أن يخطف تعادلا قاتلا بعد تنفيذ سريع لخطأ على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة أعلى العارضة.

هدف يحمل الرقم 1000 في تاريخ اللاعبين البرازيلين بدوري أبطال أوروبا.

وأصبحت البرازيل أكثر دولة سجل لاعبيه أهدافا في دوري أبطال ويليها فرنسا برصيد 802 هدفا.

كما أصبح أول بديل يسجل ثنائية لريال مدريد منذ هدفي جاريث بيل في نهائي 2018 ضد ليفربول.

الشوط الإضافي

في الدقيقة 94 أشار أورساتو لركلة جزاء لصالح ريال مدريد عقب عرقلة روبن دياز لبنزيمة.

انبرى لها الفرنسي فسدد على يمين الحارس وسجل هدف ريال مدريد الثالث والتقدم لأول مرة في نتيجة اللقاء بالمباراتين في الدقيقة 95.

وعادل بنزيمة رقم كريستيانو رونالدو بتسجيل 10 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

كما وصل لهدفه الخامس عشر معززا صدارته لترتيب هدافي دوري الأبطال.

بعد 4 دقائق أشرك بيب، رحيم سترلينج بدلا من رودريجو، وعقب دقيقتين أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه الإنجليزي.

بنزيمة خرج في الدقيقة 104 وعوضه داني سيبايوس في وسط الملكي.

تألق كورتوا في الدقيقة 105 بعدما تصدى لرأسية فودين ببراعة، وتابعها فيرناندينيو بصعوبة لكن كرته جاءت في الشباك الخارجية.

الشوط الإضافي الثاني لم يشهد أي فرص خطيرة على مرمى الحارسين مع اكتفاء الملكي بتغييرين، ليتأهل ريال مدريد للنهائي من أجل حلم الرابعة عشر.