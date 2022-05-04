الاتحاد الإنجليزي يدين لامبارد بعد تصريحاته على صلاح

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

لامبارد

أدانت رابطة الاتحاد الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لـ إيفرتون بعد اعتراضه على حكم مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

واعترض لامبارد عقب المباراة على عدم حصول إيفرتون على ركلة جزاء بسبب خطأ ارتُكب ضد لاعبه أنطوني جوردون من قبل جويل ماتيب لاعب الريدز.

ونشرت رابطة الاتحاد الإنجليزي بيانا، جاء كالآتي:

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جرى اتهام فرانك لامبارد بخرق لوائح الاتحاد عقب التعليقات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة إيفرتون وليفربول يوم الأحد 24 أبريل، هذه التعليقات سلوك غير لائق لأنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام، وسيكون أمام لامبارد حتى يوم الاثنين 9 مايو، للرد على هذا الاتهام.

ماذا قال لامبارد عقب المباراة؟

خرج لامبارد عقب المباراة وأدلى بتصريحات، حيث قال: "إنها ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني، لا أعتقد أنك تحصل عليها هنا (إيفرتون)".

وأضاف "من المحتمل إذا كان محمد صلاح، كان سيحصل على ركلة جزاء"

وأتم "لا أحاول خلق صراع، أعتقد أن هذه هي حقيقة كرة القدم في بعض الأحيان".

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع إيفرتون الموسم الحالي من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز 18 بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

بينما يقاتل ليفربول للفوز بلقب الدوري، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 82 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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