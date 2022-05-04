في الجول يكشف سبب طول فترة معسكر الأهلي بمرحلتيه قبل لقاء وفاق سطيف

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 14:59

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

بدأ الأهلي معسكره لملاقاة وفاق سطيف الجزائري أمس الثلاثاء وسوف يستمر فيه حتى يوم الجمعة المقبلة فما هو سبب طول فترته بمرحلتيه؟

حسبما علم FilGoal.com فإن معسكر الفريق اليوم الأربعاء وأمس سيكون بشكل مفتوح بمعنى حضور اللاعبين لمقر النادي مبكرا والتواجد فيه للخضوع لمحاضرات فنية وجلسات استشفائية وتدريبات بدنية.

وبداية من غد الخميس ويليه الجمعة سيكون معسكر الأهلي استعدادا لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مغلقا.

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ويأتي الهدف من ذلك المعسكر من أجل رفع نسبة التركيز لدى اللاعبين والحالة البدنية وهو بناء على توجه من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط.

إذ أن الخطيب ولجنة التخطيط استعشرا أن كثرة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخرا ساهمت في اهتزاز النتائج بسبب انخفاض المجهود البدني للاعبين بالإضافة لقلة التفاهم والانسجام بينهم.

وكان الخطيب ولجنة التخطيط اجتمعا باللاعبين والجها الفني يوم الأحد الماضي لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق وتقرر الدخول في معسكر مبكر استعدادا للقاء وفاق سطيف.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أنه على الرغم من حضور اللاعبين لمقر الأهلي مبكرا فإن المران الجماعي سيكون لساعتين فقط. (طالع التفاصيل)

ويستضيف الأهلي منافسه وفاق سطيف السبت المقبل.

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