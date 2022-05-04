غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسي.. جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في التاسعة مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من منافسات المسابقة.

ويغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة الأخيرة، بجانب أحمد سامي وإبراهيم عادل ومحمود وادي بسبب الإصابة، فيما يعود إسلام عيسى بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة الجونة.

وضمت القائمة 32 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويسافر الفريق صباح الخميس إلى الإسكندرية، إذ يخوض مرانه الأخير هناك ويستمر في معسكره المغلق حتى موعد المباراة.