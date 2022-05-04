منافس الأهلي - مدرب وفاق سطيف: لا يمكننا فعل كل شيء في القاهرة

أوضح داركو نوفيتش المدير الفني لـ وفاق سطيف أن الفريق استعد لمواجهة الأهلي في الجزائر جيدا قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل وفاق سطيف ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

وقال داركو نوفيتش لقناة النهار الجزائرية: "حضرنا أنفسنا جيدا في سطيف، لأنه لا يمكننا فعل كل شيء في القاهرة".

أضاف "أعددنا الكثير من اللقاءات والتحليلات الفنية والتحضير ومناقشة التفاصيل بين الطاقم الفني واللاعبين".

وتابع "حاولنا من خلال تحضيراتنا توقع كيف سيكون آداؤنا يوم المباراة".

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

وبدأ معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وسوف يستمر فيه حتى يوم الجمعة المقبلة فما هو سبب طول فترته بمرحلتيه؟ (تعرف على السبب من هنا)

وتأهل الأهلي بعد إقصار فريق الرجاء في دور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

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