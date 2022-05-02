للمرة الثانية على التوالي - رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

الإثنين، 02 مايو 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب شهر إبريل في مانشستر يونايتد.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد والثانية على التوالي.

وتنافس رونالدو مع ديفيد دي خيا ونيمانيا ماتيتش قبل أن يفوز بـ74% من الأصوات.

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وسجل رونالدو خمسة أهداف في شهر إبريل بواقع ثلاثة أهداف أمام نورويتش وهدف أمام كلا من أرسنال وتشيلسي.

وغاب رونالدو عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول بسبب وفاة أحد توأميه.

ووقع رونالدو على هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال.

وعاد ابن الـ37 عاما لصفوف مانشستر يونايتد بعد أكثر من 12 عاما ليسجل 23 هدفا ويصنع ثلاثة آخرين في 37 مباراة.

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