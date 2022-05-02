اتحاد الكرة لـ في الجول: سنصعد شكوانا بخصوص مباراة السنغال للمحكمة الرياضية

الإثنين، 02 مايو 2022 - 13:35

كتب : هاني العوضي

مصر - السنغال

شدد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على أنه سيتم تصعيد شكوى مباراة مصر والسنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي تغريم السنغال 175 ألف فرانك سويسري مع مباراة بدون جمهور على خلفية أحداث مباراة مصر.

وقال حلمي مشهور لـ FilGoal.com: "لم يصلنا القرار بشكل رسمي بعد ولكنه متوقع".

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وأضاف "أعددنا ملفا سنصعد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي فور وصول القرار".

وواصل "لدينا محامي أجنبي سيعمل على القضية، ولن نتهاون في حقنا".

وطالب الاتحاد المصري بإعادة المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم، قبل أن يتحدث جمال علام رئيس الاتحاد عن مطالبات بالتأهل المباشر للمونديال. (طالع التفاصيل)

وجاء قرار لجنة الانضباط كالتالي:

غرامة 175 ألف فرانك سويسري على الاتحاد السنغالي وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

غرامة ستة آلاف فرانك سويسري على مصر بسبب سوء سلوك الفريق.

وصعد أسود التيرانجا إلى كأس العالم على حساب الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.

وتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لـ كأس العالم بجانب قطر وهولندجا والإكوادور.

يذكر أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رحل عن تدريب الفراعنة بعد عدم التأهل لكأس العالم ليعلن الاتحاد المصري تولي إيهاب جلال المهمة بعده.

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