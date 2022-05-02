8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل

الإثنين، 02 مايو 2022 - 15:19

كتب : FilGoal

كيف تتأهل فرق إنجلترا للبطولات الأوروبية؟

تتواجد الأندية الإنجليزية بقوة في المنافسات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، فنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان إنجليزيا خالصا ولعب مانشستر يونايتد أيضا نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسره أمام فياريال بركلات الترجيح.

وفي الموسم الحالي، يتواجد ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وست هام يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليستر سيتي في نصف نهائي دوري المؤتمر.

فكيف يتم حساب اللفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية؟ خصوصا مع احتمالية فوز الإنجليز بأكثر من لقب قاري في أوروبا حتى الآن. نستعرض لكم الحسابات كاملة وكل المواقف المنتظرة

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كيف تتأهل الفرق الإنجليزية للمسابقات الأوروبية؟

Every Title-Deciding Game Ever in Premier League History

أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع يتأهلون بشكل مباشر لدوري أبطال أوروبا

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي يتأهل للدوري الأوروبي مع صاحب المركز الخامس

بطل كأس الرابطة الإنجليزية يتأهل لدوري المؤتمر

إذا كان بطل كأس الاتحاد الإنجليزي ضمن الخمسة الأوائل يتأهل في مكانه صاحب المركز السادس للدوري الأوروبي.

إذا كان بطل كأس الرابطة ضمن الستة الأوائل وضمن بطل كأس الاتحاد تواجده في المسابقات الأوروبية فإن صاحب المركز السابع يتأهل لدوري المؤتمر.

الموقف الحالي

Super League: All six English Premier League clubs pulled out - Niwota

فاز ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي 14 مايو الجاري.

ليفربول فاز على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

خسر وست هام أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تعادل ليستر سيتي مع روما بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائ دوري المؤتمر

من يتأهل لدوري أبطال أوروبا؟

UEFA Champions League Trophy | Champions league, Champions league draw, Uefa champions league

يتأهل لدوري أبطال أوروبا أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع.

حال فوز ليفربول أو مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا فلن يزيد أي مقعد للإنجليز في دوري الأبطال وسيتم الاكتفاء بأول أربعة مراكز.

إذا فاز وست هام بالدوري الأوروبي فسيحجز المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا.

ماذا لو لم يفز وست هام بالدوري الأوروبي ولم يفز ليستر سيتي بدوري المؤتمر؟

West Ham icon left 'bitterly disappointed' by transfer window - Read West Ham

سيتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لدوري أبطال أوروبا.

المركز الخامس والسادس سيشاركان في الدوري الأوروبي.

المركز السابع سيلعب دوري المؤتمر الأوروبي.

ماذا لو فاز وست هام بالدوري الأوروبي ولم يفز ليستر سيتي بدوري المؤتمر؟

Lyon vs. West Ham result: Dawson dominates as Moyes' men clinch Europa League semi-final spot | Sporting News

سيتأهل وست هام بجانب أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لدوري أبطال أوروبا.

المركز الخامس والسادس سيشاركان في الدوري الأوروبي.

لن يتواجد أي نادي إنجليزي في دوري المؤتمر.

ماذا لو فاز ليستر سيتي بدوري المؤتمر ولم يفز وست هام بالدوري الأوروبي؟

Watch Jamie Vardy mock Wolves with goal celebration

سيتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لدوري أبطال أوروبا.

سيلعب ليستر سيتي مع صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي.

صاحب المركز السادس سيلعب في دوري المؤتمر.

ماذا لو فاز وست هام بالدوري الأوروبي وليستر سيتي بدوري المؤتمر؟

تويتر \ West Ham United على تويتر:

سيتأهل وست هام بجانب أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لدوري أبطال أوروبا.

سيلعب ليستر سيتي مع صاحبي المركز الخامس والسادس في الدوري الأوروبي.

لن يتواجد أي نادي إنجليزي في دوري المؤتمر.

*المعلومات المتواجدة في التقرير نشرها موقع ذا أثليتك*

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