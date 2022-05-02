مصدر من وفاق سطيف لـ في الجول: نواجه أزمة في موعد السفر إلى القاهرة

كشف نادي وفاق سطيف عن وجود أزمة في موعد سفر الفريق إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويلعب وفاق سطيف مع الأهلي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من وفاق سطيف لـ FilGoal.com: "لدينا أزمة حتى الآن في حجز طائرة السفر إلى القاهرة بسبب عدم توافر موعد مناسب للعودة بعد المباراة مباشرة".

وأضاف "قد نضطر لتأخير سفرنا الذي كان محددا له يوم الأربعاء حتى نجد موعدا يناسب موعد العودة".

وأتم "كان هناك وعودا من المقربين للنادي بتوفير طائرة خاصة للسفر ولكن ذلك لم يحدث".

وتقام مباراة العودة السبت 14 مايو في الجزائر.

يذكر أن وفاق سطيف صعد للدور نصف النهائي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

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