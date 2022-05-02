زيزو يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

الإثنين، 02 مايو 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

فرحة زيزو وجمهور الزمالك بهدف الفريق المتأخر ضد إيسترن كومباني

واصل أحمد سيد زيزو عروضه المميزة مع الزمالك ليواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري.

وسجل زيزو هدف فوز الزمالك على إيسترن كومباني ضمن مباريات الأسبوع 17 من الدوري.

ويتصدر زيزو جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا - 15 مباراة

مابولولو - الاتحاد السكندي - 8 أهداف - 14 مباراة

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف - 16 مباراة

خالد قمر - الجونة - 6 أهداف - 15 مباراة

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف - 15 مباراة

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف - 16 مباراة

أحمد عاطف - فيوتشر - 5 أهداف - 9 مباريات

ناصر منسي - البنك الأهلي - 5 أهداف - 11 مباراة

مامادو نياس - المقاولون العرب - 5 أهداف - 11 مباراة

إبراهيم عادل - بيراميدز - 5 أهداف - 12 مباراة

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف - 12 مباراة

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف - 13 مباراة

أحمد رفعت - فيوتشر - 5 أهداف - 14 مباراة

محمد مجدي أفشة - الأهلي - 5 أهداف - 14 مباراة

عمر السعيد - الزمالك - 5 أهداف - 15 مباراة

أيمن الصفاقسي - فيوتشر - 5 أهداف - 16 مباراة

أحمد سيد زيزو الزمالك الأهلي الدوري المصري جدول ترتيب الهدافين
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