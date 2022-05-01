خبر في الجول - سامي يقترب من الرحيل عن سموحة وتدريب سيراميكا

في نفس اليوم الذي اقترب فيه حمد إبراهيم من الرحيل عن نادي الإسماعيلي، تبدو هناك حرجة متغيرات أخرى قريبة في مدربي الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد سامي مدرب سموحة يرغب في الرحيل عن تدريب الفريق، وسيعقد اجتماعا مع مجلس الإدارة اليوم الأحد برئاسة وليد عرفات لإبلاغه بذلك.

رغبة سامي في الرحيل نابعة من رغبة رئيس النادي في تخفيض ميزانية التعاقدات مع اللاعبين من 60 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه في الموسم المقبل.

مصدر مقرب من المدرب قال لـFilGoal.com: "رغبة سامي في الموسم المقبل كانت التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق بطولة للنادي في ظل تدعيم أندية أخرى بلاعبين مميزين وبأرقام مالية كبيرة مثل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وفيوتشر".

ويوجد شرط جزائي في عقد سامي مع سوحة بمقدار 700 ألف جنيه حسبما علم FilGoal.com.

في السياق ذاته، علم FilGoal.com بأن أحمد سامي اقترب من تولي تدريب سيراميكا كليوباترا بعد الرحيل عن سموحة، وذلك بعدما اتفق معهم على التفاصيل المادية، ولا يتبقى سوى رحيله عن الفريق السكندري لكي يبدأ مهمته الجديدة خلفا لـ هيثم شعبان الذي سيرحل أيضا عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

مصدر مقرب من سامي قال لـFilGoal.com: "الشرط الجزائي في تعاقد سامي مع سيراميكا إذا وقع لهم، سيكون ما يقرب من 2 مليون جنيه".

أحمد سامي يتولى تدريب سموحة منذ بداية الموسم الماضي، إذ يقدم معهم مستوى رائع ونتائج مميزة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري بقيادة هيثم شعبان، وذلك بعدما عاد للفريق قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صعد بهم من الدرجة الثانية وبدأ الموسم الماضي رفقة الفريق، ثم رحل وتولى ضياء السيد المهمة، قبل أن يعود شعبان لتدريب الفريق.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم 10 مايو، فيما يستعد سموحة لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب حمد إبراهيم من الرحيل عن الإسماعيلي كذلك، مع وجود قائمة مرشحين لخلافته. (طالع التفاصيل)

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