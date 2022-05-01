كرة يد – الزمالك يضم لاعب دائرة سبورتنج في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

الأحد، 01 مايو 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف نادي الزمالك عن تدعيمه لصفوف فريق كرة اليد من أجل المشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأعلن نادي الزمالك ضم شادي خليل لاعب دائرة فريق سبورتنج على سبيل الإعارة، للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 8 مايو الجاري في النيجر ببطولة كأس السوبر الإفريقي. البطولة المؤهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبعدها بيومين، سيخوض الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في النيجر كذلك بداية من يوم 10 مايو.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي، بجانب التتويج ببطولة سوبر دوري المحترفين في نسخته الأولى، فيما خسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية عن الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

اسم مفاجئ قد يعود لقيادة الإسماعيلي

علاء عبد العال يبحث عن شيء لم يحدث من قبل أمام الزمالك

لاعب سيراميكا: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة

الكشف عن سبب غياب بيل عن تتويج ريال مدريد

أزمة جديدة بين ريال مدريد وأتليتكو

كرة يد الزمالك شادي خليل سبورتنج
نرشح لكم
بطل في الجول - آيرتون سينا.. مُلهم كاكا الذي مات في حلبة الفورمولا كرة يد- هتلر: أعد جماهير الزمالك بلقبي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر كرة يد - الزمالك يتوج ببطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على الأهلي خبر في الجول – تفاصيل جلسة أنس أسامة وإدارة الزمالك اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران على سبورتنج وهليوبوليس كرة سلة – الاتحاد المصري يقر بأحقية الزمالك بلقب الكأس موسم 74-75
أخر الأخبار
التشكيل – لوكاس مورا أساسي في هجوم توتنام.. وليستر يريح الأساسيين 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – تشيلسي بالقوة الضاربة.. وكالفيرت لوين على دكة إيفرتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينو: لا يمكنك الحديث هكذا عن ميسي.. إنه في نفس مكانة مارادونا 37 دقيقة | الدوري الفرنسي
دي مارزيو يكشف وجهة داروين نونيز المقبلة 42 دقيقة | ميركاتو
بطل في الجول - آيرتون سينا.. مُلهم كاكا الذي مات في حلبة الفورمولا ساعة | حكايات في الجول
على خطى والده.. رومانو: ماركوس ألونسو يرغب في الانضمام إلى برشلونة ساعة | أوروبا
كرة يد – الزمالك يضم لاعب دائرة سبورتنج في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 4 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده