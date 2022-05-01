كرة يد – الزمالك يضم لاعب دائرة سبورتنج في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

كشف نادي الزمالك عن تدعيمه لصفوف فريق كرة اليد من أجل المشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأعلن نادي الزمالك ضم شادي خليل لاعب دائرة فريق سبورتنج على سبيل الإعارة، للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 8 مايو الجاري في النيجر ببطولة كأس السوبر الإفريقي. البطولة المؤهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبعدها بيومين، سيخوض الزمالك بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في النيجر كذلك بداية من يوم 10 مايو.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي، بجانب التتويج ببطولة سوبر دوري المحترفين في نسخته الأولى، فيما خسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس الكؤوس الإفريقية عن الموسم الماضي.

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