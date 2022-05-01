خبر في الجول – اجتماع حاسم لمصير حمد إبراهيم مع الإسماعيلي.. وبراون وحسام حسن مرشحان

أصبح مستقبل حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي مهددا مع الفريق، مع احتمالية رحيله عقب اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم الأحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مصير الجهاز الفني بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

الأقرب حتى الآن هو رحيل حمد إبراهيم عن منصبه، وهو الرأي الذي يتبناه جانب كبير من أعضاء مجلس الإدارة.

عقد حمد إبراهيم مع الإسماعيلي يحتوي على شرط جزائي بقيمة مليون جنيه، يتعين عن الطرف الذي يطلب الفسخ دفعهم للطرف الآخر، وهو ما قد يلجأ له النادي بعد خسارة الفريق أمس السبت أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. خسارة هي الثانية على التوالي في الدوري، والتاسعة بشكل عام في المسابقة منذ بداية الموسم.

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

بعض الأعضاء يتبنون فكرة التعاقد مع حمزة الجمل لتدريب الفريق خلفا لـ حمد إبراهيم، فيما يتبقى البعض الآخر فكرة عودة خوان براون المدرب الأرجنتيني من جديد كونه الأكثر دراية باللاعبين الحاليين، أو على الأقل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

توجد أسماء مصرية أخرى مرشحة، وعلى رأسها حسام حسن، لكن النادي لا يملك السيولة المادية الكبيرة، والتي تمكنه من التعاقد مع مدير فني بعقد كبير.

حسام حسن سبق وتولى تدريب الإسماعيلي لمدة شهر واحد عام 2011. قاد الفريق في مباراتين بكأس مصر، ورحل بعد توديع البطولة من ربع النهائي أمام المقاولون العرب.

وبدأ حسام حسن الموسم الجاري كمدرب للاتحاد السكندري، قبل أن يرحل عن الفريق بالتراضي بعد 13 مباراة في الدوري والكأس. فاز في ثلاث مباريات منهم، وخسر 5 وتعادل في 5 آخرين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

الدراويش بدأوا الموسم تحت قيادة طلعت يوسف، والذي تعذر عليه قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتولى محمد إبراهيم مساعده المهمة في أول ثلاث مباريات.

ثم كان التعاقد مع خوان براون المدرب الأرجنتيني والذي تولى تدريب الفريق في 6 مباريات بالدوري. تعادل في ثلاث وخسر ثلاث، بجانب 5 مباريات في كأس الرابطة المصرية.

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