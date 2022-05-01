علاء عبد العال يبحث عن أول فوز ضد الزمالك.. ومواجهة تتكرر بعد 18 عامًا

يلتقي الزمالك أمام إيسترن كومباني لأول مرة في الدوري المصري الممتاز.

مواجهة تاريخية لفريق الشرقية في موسمه الأول بالدوري الممتاز، ومباراة خاصة للغاية للمدرب علاء عبد العال.

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