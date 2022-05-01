علاء عبد العال يبحث عن أول فوز ضد الزمالك.. ومواجهة تتكرر بعد 18 عامًا

الأحد، 01 مايو 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

يلتقي الزمالك أمام إيسترن كومباني لأول مرة في الدوري المصري الممتاز.

مواجهة تاريخية لفريق الشرقية في موسمه الأول بالدوري الممتاز، ومباراة خاصة للغاية للمدرب علاء عبد العال.

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الزمالك علاء عبد العال إيسترن كومباني في الدوري الدوري المصري
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