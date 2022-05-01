علاء عبد العال يبحث عن أول فوز ضد الزمالك.. ومواجهة تتكرر بعد 18 عامًا
الأحد، 01 مايو 2022 - 11:07
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك أمام إيسترن كومباني لأول مرة في الدوري المصري الممتاز.
مواجهة تاريخية لفريق الشرقية في موسمه الأول بالدوري الممتاز، ومباراة خاصة للغاية للمدرب علاء عبد العال.
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