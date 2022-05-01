براون لـ في الجول: منفتح على العودة للإسماعيلي ولكن بشرط

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:59

كتب : زكي السعيد

خوان براون

لم يعارض خوان براون فكرة عودته لتدريب الإسماعيلي، بعد أسابيع قليلة من رحيله عن قيادة الدراويش.

FilGoal.com علم في وقتٍ سابق أن مستقبل حمد إبراهيم المدير الفني الحالي للإسماعيلي بات في خطر، وأن اسم براون عاد ليُطرَح على طاولة مجلس إدارة الدراويش.

وتوجّه FilGoal.com للمدير الفني الأرجنتيني للاستطلاع رأيه بشأن العودة، وبراون أبدى انفتاحًا على الفكرة لكن بشروط.

وصرّح براون لـ FilGoal.com: "من الممكن أن أكون منفتحًا على العودة إلى الإسماعيلي، لكن من أجل ذلك يجب أولًا أن تتغير الكثير من الأشياء".

وأضاف: "لطالما قلت إن المهمة لن تكون سهلة وستتطلب الصبر والوقت حتى النهاية، معي أو مع أي مدرب آخر".

وأتم: "مع الإسماعيلي خضنا مباريات مميزة أمام فرق قوية، وكان جليًا أن الفريق في تحسن".

الولاية الأولى

براون (44 عامًا) تولى تدريب الإسماعيلي في ولاية أولى بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022.

وقاد براون الدراويش في 6 مباريات بالدوري المصري، تعادل في 3 منها وخسر 3 أمام الزمالك وسموحة وبيراميدز.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مطولًا مع براون بعد 24 من إقالته، أوضح خلاله براون أنه كان يعمل على مشروع 3 سنوات مع الدراويش تم إنهائه مبكرًا جدًا برحيله.

ماذا حدث

الإسماعيلي واصل نتائجه السلبية، وخسر أمام طلائع الجيش بهدف دون رد أمس السبت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مصير الجهاز الفني بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

الأقرب حتى الآن هو رحيل حمد إبراهيم عن منصبه، وهو الرأي الذي يتبناه جانب كبير من أعضاء مجلس الإدارة.

عقد حمد إبراهيم مع الإسماعيلي يحتوي على شرط جزائي بقيمة مليون جنيه، يتعين عن الطرف الذي يطلب الفسخ دفعهم للطرف الآخر، وهو ما قد يلجأ له النادي بعد خسارة الفريق أمس السبت أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. خسارة هي الثانية على التوالي في الدوري، والتاسعة بشكل عام في المسابقة منذ بداية الموسم.

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

بعض الأعضاء يتبنون فكرة التعاقد مع حمزة الجمل لتدريب الفريق خلفا لـ حمد إبراهيم، فيما يتبنى البعض الآخر فكرة عودة خوان براون المدرب الأرجنتيني من جديد كونه الأكثر دراية باللاعبين الحاليين، أو على الأقل التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

توجد أسماء مصرية أخرى مرشحة، وعلى رأسها حسام حسن، لكن النادي لا يملك السيولة المادية الكبيرة، والتي تمكنه من التعاقد مع مدير فني بعقد كبير.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

الدراويش بدأوا الموسم تحت قيادة طلعت يوسف، والذي تعذر عليه قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتولى محمد إبراهيم مساعده المهمة في أول ثلاث مباريات.

ثم كان التعاقد مع خوان براون المدرب الأرجنتيني والذي تولى تدريب الفريق في 6 مباريات بالدوري. تعادل في ثلاث وخسر ثلاث، بجانب 5 مباريات في كأس الرابطة المصرية.

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