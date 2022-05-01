بخلاف الدوريات الخمس الكبرى.. أرقام تاريخية حققها أنشيلوتي بتتويجه بالليجا

أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014

جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري

مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا

بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن

كورتوا: في برشلونة احتفلوا بـ الكلاسيكو وكأنهم حققوا لقب الدوري

اكتملت مجموعة أنشيلوتي.. ريال مدريد يهزم إسبانيول ويحسم الدوري الإسباني للمرة الـ 35

انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (4)-(0) إسبانيول.. اللقب في العاصمة

تشافي: فاتي سيشارك أمام مايوركا.. واحترم كومان على الرغم من تصريحاته