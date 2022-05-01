بخلاف الدوريات الخمس الكبرى.. أرقام تاريخية حققها أنشيلوتي بتتويجه بالليجا

الأحد، 01 مايو 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني وحقق أفراده عدة أرقام تاريخية.

لقب سمح لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتحطيم عدة أرقام مهمة، طالع التفاصيل من هــــــــنـــــــــــا

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