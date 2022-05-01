بخلاف الدوريات الخمس الكبرى.. أرقام تاريخية حققها أنشيلوتي بتتويجه بالليجا
الأحد، 01 مايو 2022 - 12:11
كتب : FilGoal
حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني وحقق أفراده عدة أرقام تاريخية.
لقب سمح لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتحطيم عدة أرقام مهمة، طالع التفاصيل من هــــــــنـــــــــــا
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