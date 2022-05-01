أي شيء لتجنب السقوط.. جماهير إيفرتون تمنع لاعبي تشيلسي من النوم

الأحد، 01 مايو 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

الألعاب النارية لجمهور إيفرتون

على حافة الهاوية ستتشبث بأي شيء تطاله يداك، تمامًا كما فعلت جماهير إيفرتون الليلة الماضية.

إيفرتون يستقبل نظيره تشيلسي في ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد بالجولة 35 للدوري الإنجليزي.

الفريق المنتمي لمدينة ليفربول يعيش أوقاتًا كارثية، إذ يصارع لأجل تجنُب الهبوط، وجماهيره حاولت بكل ما تملك سلب النوم من أعين لاعبي الخصم الليلة الماضية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية أفادت أن جماهير إيفرتون أطلقت الألعاب النارية لمدة تجاوزت الساعة ونصف الساعة خارج فندق هيلتون حيث باتت بعثة تشيلسي في ليفربول.

وعملت جماهير إيفرتون على سلب النوم من أعين لاعبي تشيلسي حتى الثالثة صباحًا، قبل مواجهة الفريقين المصيرية.

ويحتل إيفرتون المركز 18 بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مراكز البقاء بعد تحقيق بيرنلي الانتصار على واتفورد أمس السبت.

ويواجه إيفرتون -الذي يقوده أسطورة تشيلسي ومدربه السابق فرانك لامبارد- خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

من جانبه يسعى تشيلسي لسرعة حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق 8 نقاط عن توتنام هوتسبير صاحب المركز الخامس.

ولم يفز إيفرتون سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، وكانت على حساب مانشستر يونايتد قبل 3 أسابيع.

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