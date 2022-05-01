التشكيل – لوكاس مورا أساسي في هجوم توتنام.. وليستر يريح الأساسيين

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

لوكاس مورا توتنام واتفورد

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 35 للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بالبرازيلي لوكا مورا في خط الهجوم على حساب السويدي ديان كولوسيفسكي.

ويعول كونتي على طريقة 3-4-3 المفضلة في حضور الويلزي بن ديفيز كقلب دفاع ثالث.

في المقابل أجرى بريندان رودجرز تغييرات بالجملة على تشكيلته الأساسية.

وأراح رودرجز جيمي فاردي، ويوري تيليمانس، وويلزي فوفانا بين عدة لاعبين آخرين.

ودفع رودرجز بالزامبي باتسون داكا في خط الهجوم، كما عول على الغاني دانييل أمارتي في عمق الدفاع.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز

الوسط: إيمرسون رويال – رودريجو بنتناكور – بيير إيميل هويبرج – ريان سيسينيون

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: بييرلويجي جوليني – دافينسون سانشيز – جو رودون – هارفي وايت – ماثيو جورج كريج – ديان كولوسيفسكي – ستيفن بيرجفين – دين سكارليت

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: تيموثي كاستاني – تشاجلار سويونتشو – دانييل أمارتي - لوك توماس

الوسط: مارك ألبرايتون – نامباليز ميندي – بوباكاري سوماري - أيوزي بيريز

الهجوم: باتسون داكا – كليتشي إهيانتشو

دكة البدلاء: داني وارد – جيمس جاستن – ويزلي فوفانا – لويس برانت – حمزة تشودهري – يوري تيليمانس – هارفي بارنز – أديمولا لوكمان – جيمي فاردي

وينصب تركيز ليستر سيتي على مواجهة روما في ملعب أوليمبيكو يوم الخميس المقبل بإياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد التعادل ذهابًا في كينج باور بهدف لكل طرف.

ويحتل ليستر سيتي المركز 11 في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب المراكز الأوروبية.

فيما يمتلك توتنام هوتسبير 58 نقطة في المركز الخامس، ويسعى للقفز إلى المربع الذهبي مؤقتا.

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