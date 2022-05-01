التشكيل – لوكاس مورا أساسي في هجوم توتنام.. وليستر يريح الأساسيين

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 35 للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بالبرازيلي لوكا مورا في خط الهجوم على حساب السويدي ديان كولوسيفسكي.

ويعول كونتي على طريقة 3-4-3 المفضلة في حضور الويلزي بن ديفيز كقلب دفاع ثالث.

في المقابل أجرى بريندان رودجرز تغييرات بالجملة على تشكيلته الأساسية.

وأراح رودرجز جيمي فاردي، ويوري تيليمانس، وويلزي فوفانا بين عدة لاعبين آخرين.

ودفع رودرجز بالزامبي باتسون داكا في خط الهجوم، كما عول على الغاني دانييل أمارتي في عمق الدفاع.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز

الوسط: إيمرسون رويال – رودريجو بنتناكور – بيير إيميل هويبرج – ريان سيسينيون

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: بييرلويجي جوليني – دافينسون سانشيز – جو رودون – هارفي وايت – ماثيو جورج كريج – ديان كولوسيفسكي – ستيفن بيرجفين – دين سكارليت

Your team to face Leicester! ✊ pic.twitter.com/4XLDpDn2Ka — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2022

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: تيموثي كاستاني – تشاجلار سويونتشو – دانييل أمارتي - لوك توماس

الوسط: مارك ألبرايتون – نامباليز ميندي – بوباكاري سوماري - أيوزي بيريز

الهجوم: باتسون داكا – كليتشي إهيانتشو

دكة البدلاء: داني وارد – جيمس جاستن – ويزلي فوفانا – لويس برانت – حمزة تشودهري – يوري تيليمانس – هارفي بارنز – أديمولا لوكمان – جيمي فاردي

A look at the City XI to take on Spurs 📝#TotLei pic.twitter.com/qbCAYFIEgl — Leicester City (@LCFC) May 1, 2022

وينصب تركيز ليستر سيتي على مواجهة روما في ملعب أوليمبيكو يوم الخميس المقبل بإياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد التعادل ذهابًا في كينج باور بهدف لكل طرف.

ويحتل ليستر سيتي المركز 11 في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب المراكز الأوروبية.

فيما يمتلك توتنام هوتسبير 58 نقطة في المركز الخامس، ويسعى للقفز إلى المربع الذهبي مؤقتا.

اقرأ أيضا:

أرقام بالجملة لـ أنشيلوتي بعد الفوز بالليجا

اسم مفاجئ قد يعود لتدريب الإسماعيلي

يد الزمالك يضم نجم سبورتنج

علاء عبد العال يبحث عما لم يحدث مطلقا أمام الزمالك

جمهور إيفرتون يسرق النوم من أعين لاعبي تشيلسي