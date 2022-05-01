التشكيل – تشيلسي بالقوة الضاربة.. وكالفيرت لوين على دكة إيفرتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بالجولة 35 للدوري الإنجليزي.

ودفع توخيل بأبرز أسلحته معتمدا على طريقة 3-5-2 المفضلة له في حضور الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتز بخط الهجوم.

ويغيب الفرنسي نجولو كانتي للإصابة، ويعوضه روبن لوفتوس تشيك في الوسط، بينما يتواجد ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

في المقابل يعود دومينيك كالفيرت لوين للظهور على مقاعد بدلاء إيفرتون، بينما يشغل البرازيلي ريتشارليسون مركز المهاجم في تشكيل فرانك لامبارد الأساسي.

ويبدأ فابيان ديلف في الوسط على حساب البرازيلي آلان، كما يعود الكولومبي جيري مينا لعمق الدفاع.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو رودريجير

الوسط: ريز جيمس – جورجينيو – روبن لوفتوس تشيك – ميسون ماونت – ماركوس ألونسو

الهجوم: تيمو فيرنر – كاي هافيرتز

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – مالانج سار – تريفوه تشالوباه – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نييجيز – كينيدي – كريستيان بوليسيتش – حكيم زياش – روميلو لوكاكو

تشكيل إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: شيموس كولمان – جيري مينا – ميسون هولجيت – فيتالي ميكولينكو

الوسط: عبد الله دوكوري – فابيان ديلف – أليكس إيوبي – أنتوني جوردون – ديماراي جراي

الهجوم: ريتشارليسون

دكة البدلاء: أسمير بيجوفيتش – جونجو كيني – مايكل كين – جاراد برانثويت – توم ديفيز - آلان - ديلي آلي - دومينيك كالفيرت لوين – سالومون روندون

ويحتل إيفرتون المركز 18 بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب مراكز البقاء بعد تحقيق بيرنلي الانتصار على واتفورد أمس السبت.

ويواجه إيفرتون -الذي يقوده أسطورة تشيلسي ومدربه السابق فرانك لامبارد- خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

من جانبه يسعى تشيلسي لسرعة حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق 8 نقاط عن توتنام هوتسبير صاحب المركز الخامس.

ولم يفز إيفرتون سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، وكانت على حساب مانشستر يونايتد قبل 3 أسابيع.

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