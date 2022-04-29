منافس الأهلي – وفاق سطيف يكتسح أولمبي المدية برباعية في الدوري الجزائري

حقق وفاق سطيف فوزه الثاني تواليا في الدوري الجزائري بالفوز على أولمبي المدية بنتيجة 4-1 ضمن مواجهات الجولة 28 من المسابقة.

ويستعد الفريق الجزائري لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 7 مايو المقبل.

فوز ارتفع به رصيد وفاق سطيف إلى 40 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب وله 4 مباريات مؤجلة وبفارق 12 نقطة عن شباب بلوزداد متصدر الترتيب.

تقدم منصف بكرار بهدف في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 28 أضاف زبير مطراني الهدف الثاني.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب من كل فريق ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 67 أضاف زبير مطراني الهدف الثاني له والثالث للفريق السطايفي.

وقبل 9 دقائق من نهاية اللقاء، سجل رياض بن عياد الهدف الرابع من علامة الجزاء.

ولم يخسر وفاق سطيف في آخر مباريات بجميع المسابقات، إذ فاز على مولودية الجزائر والترجي والمدية وتعادل في تونس مع الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم الطاقم التحكيمي لمباراة الذهاب أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

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