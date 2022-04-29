الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

بعد إضافة ثلاث نقاط إلى رصيد حرس الحدود، أصبح نقاط مباراة الرجاء مطمعا لباقي الفرق في دوري الدرجة الثانية المصري.

قبل أيام، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة ثلاث نقاط إلى رصيد حرس الحدود في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية، وذلك عن مباراتهم أمام الرجاء بسبب مشاركة اللاعب أحمد جميل بإسم لاعب آخر وهو محمد أحمد.

النقاط الثلاث رفعوا رصيد حرس الحدود إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن الأولمبي صاحب المركز الثاني.

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وأثارت الواقعة رغبة باقي الأندية للحصول عن نقاط مبارياتها أمام الرجاء، والتي شهدت مشاركة نفس اللاعب على غرار الفريق السكندري.

وعن ذلك، قال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "الأندية الأخرى المتضررة من واقعة التزوير عليها تقديم شكوى للاتحاد مع إثبات أدلة التزوير للحصول على نقاط مباراتهم أمام الرجاء، ولكن دون ذلك سيبقى الوضع كما هو عليه".

وتضررت أندية الزرقا، ودمنهور، وبلدية المحلة، والحمام، وصيد المحلة بعد فقدان نقاط أمام الرجاء للخسارة أو التعادل ومشاركة اللاعب أحمد جميل باسم لاعب آخر وهو محمد أحمد.

ورغم أن لائحة اتحاد الكرة تقول بأن وقائع التزوير لا تحتاج إلى شكوى من الأندية المتضررة من أجل تدخل اتحاد الكرة حسب المادة (73) والتي تقول "في كل الأحوال في حالة اكتشاف اللجنة لأي حالة من حالات التزوير يتم التعامل معها حتى دون وجود احتجاج"، إلا أن المصدر يرى بأن الأندية لابد أن تقدم شكوى للحصول على نقاط المباراة.

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المادة نفسها تنص على أن الأندية يحق لها تقديم شكاوى حول وقائع التزوير حتى نهاية الموسم، وبالتالي فالفرصة مازالت سانحة لكافة الفرق.

ويتبقى خمس جولات على نهاية المسابقة التي يتصدرها حرس الحدود في منافسة مع الأولمبي على التأهل للدوري الممتاز.

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