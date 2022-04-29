في الجول يكشف – كيف تم إيقاف أوباما رغم عدم حصوله على إنذار أثناء مشاركته ضد المصري

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 15:27

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلن الزمالك غياب يوسف إبراهيم "أوباما" عن مواجهة إيسترن كومباني لتراكم البطاقات الصفراء رغم عدم حصوله على إنذار ضد المصري فكيف حدث ذلك؟

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com من مصدر في الزمالك –تحفظ على ذكر اسمه- فإن أوباما تحصل على البطاقة الصفراء أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء لاعتراضه على الحكم أثناء إحدى القرارات التحكيمية عقب استبداله.

وكان أوباما شارك في المباراة في التشكيل الأساسي وجرى استبداله بين الشوطين وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.

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وفاز الزمالك على المصري أمس الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري بهدفين لهدف.

ويواجه الزمالك منافسه إيسترن كومباني الأحد المقبل في الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ38 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك الاستعداد للمباراة المقبلة دون راحة وسيخوض مرانه في الرابعة من عصر اليوم الجمعة.

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