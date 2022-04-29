الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف

تلقى النادي الأهلي خطابا بحكام مباراة الفريق أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باملاك تيسيما الحكم الإثيوبي سيكون حكما رئيسيا لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في مصر.

وسيعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

وستقام المباراة يوم 7 مايو في مصر، فيما سيكون لقاء الإياب في الجزائر يوم 14 مايو على ملعب 5 يوليو.

كان الأهلي قد تخطى الرجاء في طريقه إلى نصف النهائي فيما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي.

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