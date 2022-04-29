بيان – غزل المحلة ينفي توقيع لاعبا الفريق لـ الزمالك

نفى نادي غزل المحلة ما تردد هن توقيع لاعبا الفريق لنادي الزمالك.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ينفي فيه توقيع محمد فتح الله، وهشام عادل "بلحة" لاعبا الفريق لنادي الزمالك.

وحسب البيان، فإن اللاعبين يرتبطان بعقود مع الفريق تمتد لأكثر من موسمين قادمين.

محمد فتح الله مدافع الفريق يبلغ من العمر 28 عاما. شارك هذا الموسم في 16 مباراة، وسجل فيهم هدفا.

في المقابل، يبلغ هشام عادل "بلحة" من العمر 25 عاما ويلعب كظهير أيسر وجناح أيمن، وشارك هذا الموسم في 15 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

غزل المحلة تعادل مؤخرا مع فاركو بهدف لكل فريق يوم الإثنين الماضي.

ويستعد المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري.

زعيم الفلاحين يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري حاليا برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

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