سيناريوهات التأهل القاري عن الدوري المصري – مباريات دامية تنتظرنا في 60 يوما

بعد تصريحات أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري، أصبحنا نعلم الآن بأن الفرق المشاركة قاريا عن الدوري المصري، ستتحدد بنهاية شهر يونيو. أي بعد شهرين من الآن.

بعد شهرين من الآن، سنكون قد انتهينا من مباريات الدور الأول بالفعل، وستكون كافة الفرق قد لعبت نفس العدد من المباريات حسب أحمد دياب.

حسب الجدول المعلن من قبل رابطة الأندية، فإن الجولة الـ19 ستكون هي الجولة الأخيرة المكتملة قبل نهاية شهر يونيو، في حين ستتأجل مباراة الأهلي مع الزمالك عن الجولة الـ20 ليوم 19 يونيو.

ويبقى السؤال الآن، ما موقف الفرق من التأهل لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية إذا سارت الأمور كما صرح بها أحمد دياب.

وحسب لائحة مسابقات الدوري المصري، فإن التساوي في النقاط بين فريقين، يجعلنا نحتكم إلى المواجهات المباشرة أولا، ثم إلى فارق الأهداف إذا تعادل الفريقان في المواجهات المباشرة.

دوري أبطال إفريقيا

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن الدوري المصري للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

حاليا، يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي بالمركز الثاني، والذي خاض 13 مباراة فقط.

بيراميدز يحل ثالثا برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، ثم سموحة رابعا برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك يتبقى له 4 مباريات في الدوري المصري حتى 30 يونيو، وسيكون قد خاض 20 مباراة. أمام إيسترن كومباني، ثم إنبي، ثم طلائع الجيش، ثم الإسماعيلي.

الزمالك يستطيع الوصول إلى النقطة الـ50 بحد أقصى قبل 30 يونيو.

ويتبقى لـ الأهلي 5 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 18 مباراة. أمام سيراميكا كليوباترا، ثم البنك الأهلي، ثم إنبي، ثم إيسترن كومباني، ثم المقاولون العرب.

الأهلي يستطيع الوصول إلى النقطة الـ47 بحد أقصى قبل 30 يونيو. لكنهم سيكونوا قد لعبوا مباريات أقل من الزمالك، وبيراميدز.

وأخيرا، بيراميدز يتبقى له 7 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 23 مباراة. أمام الجونة، وسموحة، ثم مصر للمقاصة، ثم فاركو، ثم الاتحاد السكندري، ثم فيوتشر، ثم المصري.

بيراميدز يستطيع الوصول إلى النقطة الـ50 بحد أقصى قبل 30 يونيو. لكنهم سيكونوا قد لعبوا مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.

الكونفدرالية الإفريقية

صراع المنافسة على التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية سيكون هو الأشرس، إذ تملك الفرق بداية من المركز العاشر فرصة وحتى المركز الثالث.

يتأهل ثالث بطولة الدوري المصري إلى الكونفدرالية الإفريقية رفقة بطل كأس مصر. كأس مصر عن الموسم الماضي لم يتكمل من الأساس، وبالتالي هنا يتم تفعيل البند الثاني بتأهل صاحب المركز الرابع إذا كان بطل الكأس أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في الدوري. الخلاصة بأن ثالث ورابع الدوري سيتأهلا إلى الكونفدرالية.

حتى الآن، يحل بيراميدز ثالثا، ثم سموحة رابعا في جدول ترتيب الدوري المصري.

ومن خلفهما، يأتي فيوتشر خامسا برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، ثم البنك الأهلي سادسا برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

ويحل فاركو سابعا برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، ثم غزل المحلة ثامنا برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

ويتواجد المصري -الذي مثل مصر في الكونفدرالية هذا الموسم- بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة من 14 مباراة فقط، ثم إنبي كعاشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

بيراميدز يتبقى له 7 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 23 مباراة. أمام الجونة، وسموحة، ثم مصر للمقاصة، ثم فاركو، ثم الاتحاد السكندري، ثم فيوتشر، ثم المصري.

بيراميدز يستطيع الوصول إلى النقطة الـ50 بحد أقصى قبل 30 يونيو.

سموحة يتبقى له 6 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام فاركو، ثم بيراميدز، ثم الاتحاد السكندري، ثم المصري، ثم إيسترن كومباني، ثم إنبي.

الفريق السكندري يستطيع الوصول إلى النقطة الـ44 بحد أقصى قبل 30 يونيو.

فيوتشر يتبقى له 6 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام مصر للمقاصة، ثم فاركو، ثم الاتحاد السكندري، ثم المصري، ثم بيراميدز، ثم إيسترن كومباني.

الوافد الجديد على الدوري المصري يستطيع الوصول إلى النقطة الـ43 بحد أقصى قبل يوم 30 يونيو.

البنك الأهلي يتبقى له 6 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام إنبي، ثم طلائع الجيش، ثم الأهلي، ثم الإسماعيلي، ثم المصري، ثم سيراميكا كليوباترا.

يستطيع البنك الأهلي الوصول إلى النقطة الـ40 بحد أقصى قبل يوم 30 يونيو.

فاركو يتبقى له 5 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام سموحة، ثم فيوتشر، ثم بيراميدز، ثم الجونة، ثم مصر للمقاصة.

يستطيع فاركو الوصول إلى النقطة الـ37 بحد أقصى قبل يوم 30 يونيو.

غزل المحلة يتبقى له 5 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام الاتحاد السكندري، ثم المصري، ثم إيسترن كومباني، ثم إنبي، ثم طلائع الجيش.

زعيم الفلاحين يستطيع الوصول إلى النقطة الـ35 بحد أقصى قبل يوم 30 يونيو.

المصري يتبقى له 7 مباريات في الدوري المصري حتى يوم 30 يونيو، وسيكون قد خاض 21 مباراة. أمام المقاولون العرب، ثم الإسماعيلي، ثم غزل المحلة، ثم سموحة، ثم فيوتشر، ثم البنك الأهلي، ثم بيراميدز.

يستطيع المصري الوصول إلى النقطة الـ40 بحد أقصى قبل يوم 30 يونيو.

يذكر أن في تاريخ 30 يونيو إذا خاضت كل الفرق جميع المباريات التي أعلنت حسب جدول المباريات المعلن سلفا من قبل رابطة الأندية، فلن يكونوا متساويين في عدد المباريات. وحسب تصريحات أحمد دياب، فإن موعد إرسال أسماء الفرق سيكون قبل 30 يونيو بحد أقصى وبعد نهاية مباريات الدور الأول على الأقل. فعلينا إذا الانتظار عن موعد محدد ورسمي يعلن عن إرسال أسماء الفرق الممثلة لمصر في الموسم المقبل فيه، وتكون فيه الفرق قد خاضوا عدد مباريات متساوي.