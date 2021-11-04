توريس: صلاح الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%

يؤمن فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق بأن محمد صلاح نجم الريدز هو الأفضل في العالم حاليا.

قائد منتخب مصر يقدم واحدة من أقوى انطلاقاته مع ليفربول في المراحل الأولى من الموسم، إذ سجل 15 هدفا خلال 14 مباراة، منها 10 أهداف في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

عندما سئل توريس عما إذا كان صلاح هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي رد قائلا "بالطبع.. بنسبة 100%".

وأضاف في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "ليس هذا العام فقط، لقد كان رائعا في آخر موسمين أو ثلاثة".

وأكمل "أنت تتحدث دائما عن الجوائز الفردية للاعبين عندما يفوزون بالبطولات في الوقت نفسه، لكنني أعتقد أن صلاح كان أحد أفضل 3 لاعبين في العالم في السنوات الـ5 أو الـ6 الماضية، استمرارية تألقه مدهشة".

وواصل الدولي الإسباني السابق "يمكنك أن ترى أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف، صلاح شخص رائع ولاعب مذهل وأظهر ذلك للعالم".

وتابع "نتحدث في بعض الأحيان، أنا سعيد جدا من أجله لأنني رأيته عندما جاء إلى إنجلترا لأول مرة، كان صلاح زميلي في تشيلسي وكان الأمر صعبا عليه في البداية".

وأتم بطل كأس العالم 2010 "أنا سعيد برؤية صلاح على قمة عالم كرة القدم الآن، فهو يلعب ويسجل من أجل المتعة، إنه أحد أهم اللاعبين في العالم في السنوات القليلة الماضية".

صلاح كان الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي طوال الشهر الماضي، ولذلك ترشح لـ3 جوائز مهمة.

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قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف في المباريات الـ4 التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر.

كما صنع 4 أهداف.

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ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

وتوريس سجل 81 هدفا في 141 مباراة مع الريدز.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.