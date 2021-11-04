توريس: صلاح الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

يؤمن فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق بأن محمد صلاح نجم الريدز هو الأفضل في العالم حاليا.

قائد منتخب مصر يقدم واحدة من أقوى انطلاقاته مع ليفربول في المراحل الأولى من الموسم، إذ سجل 15 هدفا خلال 14 مباراة، منها 10 أهداف في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

عندما سئل توريس عما إذا كان صلاح هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي رد قائلا "بالطبع.. بنسبة 100%".

أخبار متعلقة
ثنائية صلاح الرائعة تنافس رونالدو على جائزة أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في أكتوبر الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية صلاح ينافس على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين

وأضاف في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "ليس هذا العام فقط، لقد كان رائعا في آخر موسمين أو ثلاثة".

وأكمل "أنت تتحدث دائما عن الجوائز الفردية للاعبين عندما يفوزون بالبطولات في الوقت نفسه، لكنني أعتقد أن صلاح كان أحد أفضل 3 لاعبين في العالم في السنوات الـ5 أو الـ6 الماضية، استمرارية تألقه مدهشة".

وواصل الدولي الإسباني السابق "يمكنك أن ترى أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف، صلاح شخص رائع ولاعب مذهل وأظهر ذلك للعالم".

وتابع "نتحدث في بعض الأحيان، أنا سعيد جدا من أجله لأنني رأيته عندما جاء إلى إنجلترا لأول مرة، كان صلاح زميلي في تشيلسي وكان الأمر صعبا عليه في البداية".

وأتم بطل كأس العالم 2010 "أنا سعيد برؤية صلاح على قمة عالم كرة القدم الآن، فهو يلعب ويسجل من أجل المتعة، إنه أحد أهم اللاعبين في العالم في السنوات القليلة الماضية".

صلاح كان الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي طوال الشهر الماضي، ولذلك ترشح لـ3 جوائز مهمة.

الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي

صلاح ينافس على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين

ثنائية صلاح الرائعة تنافس رونالدو على جائزة أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في أكتوبر

قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف في المباريات الـ4 التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر.

كما صنع 4 أهداف.

بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

وتوريس سجل 81 هدفا في 141 مباراة مع الريدز.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول فيرناندو توريس
نرشح لكم
أخر الأخبار
طرد وإنقاذ من على خط المرمى أبرز أحداث التعادل السلبي بين المقاصة وسيراميكا كليوباترا 9 دقيقة | الدوري المصري
توريس: صلاح الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100% 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس – تواجد معلول والجزيري.. وغياب المثلوثي وفخر الدين ساعة | تصفيات كأس العالم
ثنائية صلاح الرائعة تنافس رونالدو على جائزة أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في أكتوبر ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ظهوره الأول هذا الموسم.. برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي ساعة | الدوري الإسباني
بي إن: الإعلان الرسمي عن تدريب تشافي لـ برشلونة قد يكون الجمعة ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وأفيري أساسي للمقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 2 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند