الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة رابطة الدوري الإنجليزي لأفضل لاعب في شهر أكتوبر بالمسابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويتنافس صلاح على الجائزة مع بن تشيلويل مدافع تشيلسي وفيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي وديكلان رايس نجم وست هام يونايتد.

بالإضافة إلى ماكسويل كورنيه مدافع بيرنلي وتينو ليفرامينتو مدافع ساوثامبتون وأرون رامسديل حارس أرسنال ويوري تيليمينز لاعب ليستر سيتي.

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قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف في المباريات الـ4 التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر.

كما صنع 4 أهداف.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وينافس على جائزة شهر أكتوبر أيضا.

بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف المسابقة برصيد 10 أهداف بعد مرور 10 جولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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