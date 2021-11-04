ثنائية صلاح الرائعة تنافس رونالدو على جائزة أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في أكتوبر

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

جائزة جديدة ينافس عليها محمد صلاح نجم ليفربول وهي جائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وينافس صلاح بهدفه الرائع أمام مانشستر سيتي والهدف المدهش الذي سجله في شباك واتفورد على الجائزة التي تقدمها رابطة الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الدولي المصري على الجائزة أمام ثنائية يوري تيليمنز لاعب ليستر سيتي وأهداف سجلها كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وزميله ماسون جرينوورد، وتشي آدامز لاعب ساوثامبتون وكالوم ويلسون نجم نيوكاسل يونايتد

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صلاح كان الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي طوال الشهر الماضي، ولذلك ترشح لـ3 جوائز مهمة.

الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي

صلاح ينافس على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين

قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف في المباريات الـ4 التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر.

كما صنع 4 أهداف.

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ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو
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