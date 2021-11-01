بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 15 هدفا هذا الموسم، منها 10 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة العاشرة مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (10 أهداف)

2- جيمي فاردي (7 أهداف)

3- مايكل أنطونيو (6 أهداف)

3- ساديو ماني (6 أهداف)

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أكثر من صنع الأهداف

1- بول بوجبا (7 أهداف)

2- محمد صلاح (6 أهداف)

3- جابريل جيسوس (5 أهداف)

3- ماتيو كوفاسيتش (5 أهداف )

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

1- ويلفريد زاها (هدفان)

1- جيمس وارد براوس (هدفان)

4- محمد صلاح (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (24 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (13 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (13 تسديدة)

2- ماسون جرينوود (13 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (42 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (35 تسديدة)

3- ساديو ماني (33 تسديدة)

4- رافينيا (32 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 74 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ10 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 28 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ10 (900 دقيقة).















ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.