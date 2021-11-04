صلاح ينافس على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي، من قبل رابطة المحترفين.

ويتنافس صلاح على الجائزة مع ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل، وفيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى كونور جالاجير لاعب كريستال بالاس وديكلان رايس نجم وست هام يونايتد.

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قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف في المباريات الـ4 التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر.

كما صنع 4 أهداف.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن ينافس جناح بازل السابق أيضا على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، فقد كان الاسم الأبرز في المسابقة طوال الشهر الماضي.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف المسابقة برصيد 10 أهداف بعد مرور 10 جولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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