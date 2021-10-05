مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا للمحكمة تصالحنا مع الأكاديمية الكاميرونية.. وموعد الحكم

كشف مصدر مسؤول في الزمالك عن إرسال ناديه لمذكرات التصالح مع الأكاديمية الكاميرونية للمحكمة الرياضية بشأن منع النادي من القيد بسبب أزمة لاعب الفريق الأبيض حسام أشرف.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء: "أرسلنا بشكل رسمي مذكرات التصالح مع الأكاديمية الكاميرونية في قضية حسام أشرف إلى المحكمة الرياضية".

وأكمل "قدمنا مذكرة في جلسة عقدت أمس الإثنين لمنع وقف الزمالك من القيد لفترتين".

وأردف "سيخضع الفريق القانوني التابع للزمالك لجلسة غدا الأربعاء من فريق المُحكمين بالمحكمة الرياضية بشأن ملابسات القضية للرد على مدى إطلاع النادي على توقيع حسام للأكاديمية الكاميرونية قبل توقيعه لعقد جديد مع الزمالك".

وأتم المصدر حديثه "سيكون هناك جلسة استماع أخيرة صباح الخميس المقبل قبل إقامة جلسة الحكم النهائي مساء اليوم ذاته".

وكان مصدر في الزمالك أعلن لـFilGoal.com تقدم النادي بالتماس للمحكمة الرياضية لوقف عملية منعه من القيد. (طالع التفاصيل)

الزمالك قدم التماسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد منعه من قيد اللاعبين للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

نصر عزام محامي الزمالك كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن محاولة الزمالك لمنع إيقاف القيد بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

الزمالك تلقى إخطارا في وقت سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في قيد سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

كما أصبح من حق الزمالك قيد لاعبه محمد أوناجم والذي كان معارا إلى الوداد المغربي الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.