مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 01:00

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - بيان رسمي

شرح مصدر قانوني في الزمالك تفاصيل إيقاف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "في البداية، يجب توضيح أن قيد القائمة الأولى الخاصة باتحاد الكرة ليس له علاقة".

وأضاف: "الحكم يخص الصفقات الجديدة بسبب قضيتي حسام أشرف وكريستيان جروس".

وشرح: "القضية الأولى تخص اتهام الزمالك بالتوقيع مع حسام أشرف رغم تعاقده مع نادٍ كاميروني، وصدر قرار الإيقاف بشكل مباشر مع غرامة 4 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي الذي كان موجودا في عقد اللاعب، وتم تخفيضها إلى 220 ألف يورو".

وتابع: "الزمالك تحرك ورفع دعوى قضائية ضد قرار فيفا في المحكمة الرياضية الدولية لكي يسابق الزمن من أجل إيقاف قرار فيفا قبل غلق باب القيد المحلي في مصر".

وأشار: "القضية الثانية تخص جروس، كما تم تغريم الزمالك 700 ألف يورو، وانتهت مهلة السداد، ففعّل فيفا وقف القيد".

وأتم: "الزمالك مهدد بعقوبات مماثلة لوقف القيد في بقية القضايا الدولية مثل معروف يوسف وسبورتنج لشبونة وماريتمو، بينما يعمل النادي على التسوية في قضايا مثل باتشيكو وأشيمبونج، فيما تم إغلاق قضية النقاز بالتعاقد معه".

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد صرّح عبر قناة النهار أن "الزمالك موقوف من قيد الصفقات الجديدة منذ شهر يونيو الماضي".

الزمالك
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