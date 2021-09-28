الزمالك لـ في الجول: فيفا أخطرنا بأحقية النادي في قيد سيف الدين الجزيري

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الزمالك الحق في قيد التونسي سيف الدين الجزيري ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لـ FilGoal.com: "الاتحاد الدولي أخطرنا بأحقية النادي في قيد سيف الدين الجزيري للموسم المقبل".

الزمالك أرسل إخطارا إلى الاتحاد الدولي يخبره بامتلاكه للبطاقة الدولية للاعب وأنه تواجد معارا مع الفريق الموسم الماضي مع أحقية الشراء.

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com بأن النادي قدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبة منع القيد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.