مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 12:15

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

كشف مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن غرامة منتظرة على اتحاد الكرة المصري، بسبب منحه الترخيص للزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا دون الإبلاغ عن وجود قضايا تخص مستحقات لاعبي ومدربي النادي السابقين.

وتنص لائحة لجنة تراخيص الأندية في كاف على ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي قضايا تخص مستحقات على النادي لأي طرف أثناء تقديم طلب الترخيص.

ولكن المصدر شدد، أن عقوبة منع القيد الموقعة على الزمالك لفترتين، لن تمنع الفريق من المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بأي حال من الأحوال.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تابعنا تصريحات من مسؤولين رسميين بنادي الزمالك يقولون فيها إن هناك عقوبات موقعة على النادي بشأن لاعبين ومدربين، ولم يتم تسوية تلك القضايا".

وأردف "تم بحث الأمر، وبالتالي من المنتظر أن يتم توقيع عقوبة على اتحاد الكرة في مصر، ستتراوح بين 5 و10 آلاف دولار. لجنة التراخيص ستجتمع خلال أيام لإعلان العقوبة بشكل رسمي".

وشدد المصدر أنه لا يوجد أي احتمالية لاستبعاد الزمالك من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا، كون تلك العقوبة غير منصوص عليها في اللوائح.

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك في وقت سابق، أن النادي ممنوع من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب حكم نهائي ضد النادي بسبب التوقيع مع حسام أشرف رغم سريان عقده مع فريق آخر.

وشارك حسام أشرف مع الزمالك في 8 مباريات خلال الموسمين الماضيين. سجل فيهم هدفا واحدا بمرمى مصر للمقاصة في الدوري.

ضرب توسكر الكيني، موعدا مع الزمالك في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز على ضيفه أرتا سولار الجيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وستجري مباراة ذهاب دور الـ 32 في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وودع الزمالك حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، النسخة الماضية من دور المجموعات.

الزمالك كاف لجنة التراخيص اتحاد الكرة
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