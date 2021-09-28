نصر عزام لـ في الجول: الزمالك حصل على موافقة فيفا لقيد أوناجم

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 11:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

حصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لقيد لاعبه المغربي محمد أوناجم.

أوناجم لعب الموسم الماضي معارا من الزمالك للوداد المغربي.

مصدر قانوني في الزمالك كشف لـ FilGoal.com عن موقف الزمالك من قيد أوناجم. (طالع التفاصيل)

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وقال نصر عزام محامي الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك حصل على موافقة الاتحاد الدولي لقيد محمد أوناجم".

وأضاف "يتبقي طلب الاتحاد المصري استعادة البطاقة من نظيره المغربي وفقا للإجراءات الاستثنائية".

الزمالك حصل على إخطار من الاتحاد الدولي في وقت سابق اليوم بأحقيته في قيد سيف الدين الجزيري.(طالع التفاصيل)

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