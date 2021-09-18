عضو إدارة الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بالتماس لرفع عقوبة منع القيد.. ولا مشكلة في العائدين من الإعارة

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن تحرك القلعة البيضاء في ملف منع النادي من القيد.

وقال عمرو أدهم لـFilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لرفع عقوبة منع الزمالك من القيد وننتظر الرد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الزمالك يسير في هذا الملف خلال الفترة الحالية من أجل حل هذه الأزمة".

وأتم تصريحاته "منع القيد يشمل الصفقات الجديدة فقط وهم حمدي النقاز وعمر كمال ومحمود شبانة ولا يوجد مشكلة في قيد العائدين من الإعارة".

وكان حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك كشف عن وجود قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان الزمالك من القيد لفترتين.

وقال لبيب قبل أيام: "يؤسفني أن أقول ذلك إن الزمالك موقوف من القيد منذ شهر يونيو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الناس تسألني عن الصفقات الجديدة وهم لا يعرفون الظروف، نحن لا نستطيع قيد اللاعبين الجدد".

وأضاف " أزمة حسام أشرف لاعبنا الشاب مع الأكاديمية الكاميرونية هي سبب إيقاف الزمالك من القيد لفترتين وخفضنا القضية لـ200 ألف دولار". (طالع التفاصيل)

أما محمد الإتربي نائب رئيس إدارة الزمالك أكد في وقت سابق على أن أزمة منع النادي الأبيض من القيد في طريقها للانتهاء. (طالع التفاصيل)