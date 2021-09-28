نصر عزام لـ في الجول: الزمالك يحاول إيقاف قرار منعه من القيد بشكل مؤقت

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 12:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

يحاول الزمالك إيقاف قرار منعه من قيد اللاعبين بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية.

الزمالك قدم التماسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد منعه من قيد اللاعبين للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال نصر عزام محامي الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك يحاول الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لوقف قرار بيع اللاعبين بشكل مؤقت".

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وأضاف "الزمالك يسعى للوصول لقرار قبل السابع من أكتوبر موعد إغلاق القيد في مصر على أن يكون بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية".

الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في قيد سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

كما أصبح من حق الزمالك قيد لاعبه محمد أوناجم والذي كان معارا إلى الوداد المغربي الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.

الزمالك الدوري المصري في الدوري منع القيد
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