الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بالتماس للمحكمة الرياضية.. وجلسة الأربعاء للمناقشة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 20:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

تقدم الزمالك بالتماس للمحكمة الرياضية الدولية بشأن إيقاف قيد اللاعبين الجدد للفريق.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للمحكمة الرياضية الدولية بشأن إيقاف القيد".

وأضاف " ستكون هناك جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة الأمر".

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وأتم "الزمالك يأمل في حسم الأمر قبل غلق باب القيد يوم الخميس 7 أكتوبر".

الزمالك قدم التماسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد منعه من قيد اللاعبين للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

نصر عزام محامي الزمالك كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن محاولة الزمالك لمنع إيقاف القيد بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

الزمالك تلقى إخطارا في وقت سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في قيد سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

كما أصبح من حق الزمالك قيد لاعبه محمد أوناجم والذي كان معارا إلى الوداد المغربي الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.

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