ملف – كل ما تريد معرفته عن المنتخبات الكبرى في يورو 2020
الجمعة، 11 يونيو 2021 - 12:12
كتب : FilGoal
حان الموعد لكي يتنافس كبار القارة على اللقب الأوروبي مجددا بعد انتظار دام 4 سنوات.
FilGoal.com يُسلط الضوء على 8 منتخبات كبرى تشارك في يورو 2020، باستعراض مُفصل لتاريخها في البطولة وكيفية تأهلها للبطولة، بالإضافة لتحليل أداء كل منتخب.
إيطاليا
إيطاليا.. لأن الكل أكبر من مجموع الأجزاء
video:1
هولندا
هولندا.. لاختصار حرب الـ80 عاما في أربع سنوات
هولندا.. كيف يهاجم دي بور؟ وتأثير غياب فان دايك
video:2
إنجلترا
إنجلترا.. للتخلص من لقب "بطل الأرقام القياسية السلبية في اليورو"
إنجلترا.. والبحث عن طريقة للاستفادة من كل النجوم
video:3
إسبانيا
إسبانيا.. الماتادور يستعد لمهرجان الشجعان
إسبانيا.. بين تنفيذ أفكار إنريكي الخططية وكيفية تعويض بوسكيتس
video:4
البرتغال
البرتغال.. لإثبات أحقية لقب الجيل الذهبي
البرتغال.. صلابة دفاعية وقوة هجومية نارية
video:5
فرنسا
فرنسا.. ليثبت بنزيمة خطأ ديشان
video:6
ألمانيا
ألمانيا.. لتجنب ما لم يحدث مع لوف أبدا في الرقصة الأخيرة
ألمانيا.. تنفيذ طريقة لوف الخططية للتغلب على مشكلة الدفاع
كرواتيا
video:8