ملف – كل ما تريد معرفته عن المنتخبات الكبرى في يورو 2020

حان الموعد لكي يتنافس كبار القارة على اللقب الأوروبي مجددا بعد انتظار دام 4 سنوات.

FilGoal.com يُسلط الضوء على 8 منتخبات كبرى تشارك في يورو 2020، باستعراض مُفصل لتاريخها في البطولة وكيفية تأهلها للبطولة، بالإضافة لتحليل أداء كل منتخب.

إيطاليا

إيطاليا.. تيكي تاكا بلون جديد

إيطاليا.. لأن الكل أكبر من مجموع الأجزاء

video:1

هولندا

هولندا.. لاختصار حرب الـ80 عاما في أربع سنوات

هولندا.. كيف يهاجم دي بور؟ وتأثير غياب فان دايك

video:2

إنجلترا

إنجلترا.. للتخلص من لقب "بطل الأرقام القياسية السلبية في اليورو"

إنجلترا.. والبحث عن طريقة للاستفادة من كل النجوم

video:3

إسبانيا

إسبانيا.. الماتادور يستعد لمهرجان الشجعان

إسبانيا.. بين تنفيذ أفكار إنريكي الخططية وكيفية تعويض بوسكيتس

video:4

البرتغال

البرتغال.. لإثبات أحقية لقب الجيل الذهبي

البرتغال.. صلابة دفاعية وقوة هجومية نارية

video:5

فرنسا

فرنسا.. ليثبت بنزيمة خطأ ديشان

video:6

ألمانيا

ألمانيا.. لتجنب ما لم يحدث مع لوف أبدا في الرقصة الأخيرة

ألمانيا.. تنفيذ طريقة لوف الخططية للتغلب على مشكلة الدفاع

video:7

كرواتيا

كرواتيا.. كش ملك

video:8