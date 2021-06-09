البرتغال.. لإثبات أحقية لقب الجيل الذهبي

إذا بحثت عن كلمة الجيل الذهبي لمنتخب البرتغال، قليلا ستجد ما يشير إلى الجيل الحالي من اللاعبين.

يعود الفضل في إيجاد الجيل الذهبي للبرتغال لـ كارلوس كيروش الذي قاد منتخب الشباب عامي 1989 و1991 لحصد لقب كأس العالم للشباب.

جيل ضم جواو بينتو وباولو سوزا وفيرناندو كوتو، ثم لويس فيجو وروي كوستا وأبيل أكسافير، ليصبحوا نواة الإنجازات الجديدة للكرة البرتغالية.

جيل أعاد المنتخب للمشاركة في كأس العالم مرة أخرى عام 2002 وحصد المركز الرابع في 2006 في المونديال.

وحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية لبطولة اليورو بدءا من 1996 وحتى انفرط عقده في 2006.

كريستيانو رونالدو حمل الراية من لويس فيجو وانطلق بها بدءا من يورو 2008 بمفرده، حتى جاءت اللحظة التاريخية في 2016 بحصد اللقب ومن ثم دوري الأمم الأوروبية 2018-19.

الجيل الحالي قد يكون أكثر تنوعا وشمولا وقوة على مستوى الأسماء الفردية والجماعية لكنه سيحتاج الكثير لإثبات أنه يستحق لقب الجيل الذهبي للكرة البرتغالية.

التأهل

تأهل حامل اللقب في وصافة ترتيب المجموعة الثانية خلف أوكرانيا.

17 نقطة حصدها رفاق رونالدو من أصل 24، ورغم البداية السيئة بتعادلين ضد أوكرانيا وصربيا، إلا أن الفوز على ليتوانيا ولوكسمبورج ثم صربيا في الإياب حسم التأهل.

لكن ظل منتخب أوكرانيا خصما عنيدا بخطف نقطة في الأراضي البرتغالية وحصد النقاط الثلاثة في كييف وصدارة الترتيب.

كالمعتاد تصدر رونالدو ترتيب هدافي المجموعة برصيد 11 هدفا وهي 50% من أهداف البرتغال في التصفيات.

تاريخ البرتغال أوروبيا

المنتخب الذي خاض أول مباراة دولية له عام 1921 لم يعرف طعم الألقاب سوى عام 2016.

قبل 2016 كان أفضل إنجاز، الوصيف في يورو 2004 وثالث كأس العالم 2006.

ومنذ التتويج بلقب نسخة الماضية أمام فرنسا المستضيفة، حصد لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى 2018-2019.

وفي اليورو لا يعرف المنتخب البرتغالي معنى الخروج من دور المجموعات، في 7 مشاركات سابقة حصد بطاقة التأهل كأكثر منتخب يتأهل من دور المجموعات رفقة ألمانيا في نسخ (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

آخر مشاركة

تحقيق اللقب لم يكن سهلا للبرتغال، فتعادلت في دور المجموعات خلال الـ 3 مباريات أمام المجر وأيسلندا والنمسا.

ثم فازت على كرواتيا بشق الأنفس في الوقت الإضافي بهدف دون رد، وفي ربع النهائي أقصت بولندا بركلات الترجيح.

في نصف النهائي تفوق رونالدو على كتيبة ويلز وجاريث بيل، وسدد إيدير هدف الفوز الغالي باللقب في النهائي على فرنسا.

فأصبح المنتخب البرتغالي أكثر منتخب يحقق تعادلات في بطولة واحدة برصيد 4 من 7 مباريات.

اللقب

"Selecção das Quinas" أي "منتخب الخمسة".

يعد الرقم 5 مهما في تاريخ البرتغال إذ يشير إلى تفوق أفونسو هنريكس في معركة الأورك أو الخمس ملوك المغاربين الذي هزمهم.

كما يظهر على علم البرتغال خمس دروع في منتصفه تمثل هذا.

المدرب

البرتغالي فيرناندو سانتوس (66 عاما) يتولى تدريب المنتخب منذ سبتمبر 2014.

وخلال 83 مباراة مع البرتغال كانت نتائجه: 51 فوز – 20 تعادل – 12 هزيمة.

وكلاعب لم يشارك نهائيا مع منتخب البرتغال في أي مباراة.

بين خطة 4-4-2 و4-4-3 سيكون فيرناندو سانتوس محتارا في ظل وفرة الأسماء وجودتها في منتصف الملعب والهجوم.

يمتد تعاقد سانتوس مع المنتخب حتى 2024 وإذا لم تحدث مفاجأت غير متوقعة فسيحافظ على مقعده حتى النسخة المقبلة.

اللاعبون

لاعبان فقط لم يرتديا قميص المنتخب من قبل سيظهران في النسخة الحالية، أمام البقية فيمتلكون الخبرة الكافية.

وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي ينتظر تحطيم عدة أرقام قياسية منها:

- معادلة رقم إيكر كاسياس حارس إسبانيا بالمشاركة في 5 نسخ مختلفة (بدءا من 2004 وحتى 2020)

- تعزيز رقمه القياسي إذ يعد الأكثر مشاركة في المباريات برصيد 21، وعدد الدقائق برصيد 1793 دقيقة.

- وحال شارك في أي فوز للبرتغال سيكون أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في البطولة برصيد 12 مباراة متفوقا على فابريجاس وإنييستا

- ويحتاج لهدف واحد ليصل لهدفه العاشر للتفوق على الفرنسي ميشيل بلاتيني ويصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.

في حراسة المرمى سيتواجد روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون وصاحب القميص رقم 11 الشهير في الدوري الإنجليزي.

وفي الدفاع تمتزج الخبرة في بيب وجوزيه فونتي مع الشاب روبن دياش

وفي الوسط تمتلك البرتغال التنوع بين برونو فيرنانديش وروبن نيفيز وريناتو سانشيس وبرناردو سيلفا.

وأمامهم خط شاب برعاية رونالدو بدءا من بيدرو جونسفاليس هداف الدوري البرتغالي وديوجو جوتا وجواو فيلكس وأندريه سليفا

المجموعة والمواجهات

حامل اللقب في المجموعة السادسة أو الموت رفقة فرنسا وألمانيا والمجر، بين مدينتي بوادبست وميونيخ.

المباراة الأولى: المجر × البرتغال – بوشكاش أرينا – 15 يونيو

المباراة الثانية: البرتغال × المانيا – أليانز أرينا – 19 يونيو

المباراة الثالثة: البرتغال × فرنسا – بوشكاش أرينا – 23 يونيو

المنافس في ثمن النهائي

أكثر من خيار أمام البرتغال حسب المركز الذي سيحتله المنتخب:

إذا أنهى متصدرا سيواجه: ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 3

إذا أنهى ثانيا سيواجه: متصدر المجموعة 4

إذا أنهى ثالثا سيواجه: متصدر المجموعة 2 أو 3

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – روبن دياش – جيريرو

الوسط: دانيلو بيريرا – ويليام كارفاليو – برونو فيرنانديش

الهجوم: ديوجو جوتا – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا

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